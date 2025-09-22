Azúrové šampiónky. Paoliniová priviedla Taliansko k triumfu na Pohári Billie Jean Kingovej

Jasmine Paoliniová potiahla Taliansko k druhému po sebe idúcemu triumfu na Pohári Billie Jean Kingovej. Presvedčivom víťazstvom nad Jessicou Pegulovou v čínskom Šen-čene spečatila výhru nad Spojenými štátmi, po ktorej mohli tenistky z Apeninského polostrova zdvihnúť nad hlavy cennú trofej.
Paoliniová, ôsma hráčka rebríčka WTA, zostala počas celého týždňa v Šen-čene neporazená, a to v singli aj debli. Púť turnajom zakončila víťazstvom 6:4, 6:2 nad Pegulovou, čím Taliansku zabezpečila šiesty triumf v PBJK a prémiu dva milióny dolárov.
Podobný výsledok ako Češky
Taliansko je prvým tímom po takmer dekáde, ktorý vyhral PBJK aspoň dvakrát po sebe. V rokoch 2014 až 2016 vyhrali trikrát v rade reprezentantky Česka.
„Je to úžasné, nečakala som to. Je vždy úžasné hrať túto súťaž. Tento rok to bolo veľmi ťažké, hrali sme proti skvelým tímom, dnes proti USA. Myslím, že sme nečakali, že vyhráme, takže sme veľmi šťastné, pretože vieme, že to bolo naozaj náročné,“ povedala Paoliniová.
Víťazstvo napriek nervozite
Ešte pre ňou Elisabetta Cocciarettová, svetová hráčka číslo 91, otvorila finále prekvapujúcim víťazstvom 6:4, 6:4 nad favorizovanou Emmou Navarrovou, čím Taliansku priniesla prvý bod v súboji.
„Deň pred finále som sa veľa rozprávala s trénerom. Povedali sme si, že musím byť agresívna a pozitívna bez ohľadu na situáciu. Bola som nervózna, pretože to bol veľmi dôležitý zápas nielen pre mňa, ale aj pre moju krajinu a všetky moje spoluhráčky,“ skonštatovala Cocciarettová.