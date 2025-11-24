Ázijské akciové trhy vzrástli

Ázijské akciové trhy v pondelok posilnili, keď nádeje na zníženie úrokov v USA po minulom týždni plnom obáv z technologickej bubliny mierne upokojili trhy. Chuť riskovať dostala v piatok veľmi potrebnú podporu, keď šéf newyorskej pobočky amerického Federálneho rezervného systému John Williams povedal, že stále vidí „priestor na ďalšiu úpravu“ menovej politiky na zasadnutí centrálnej banky 9. a 10. decembra. Vyjadril sa tak deň po zverejnení údajov, podľa ktorých síce v septembri pribudlo viac pracovných miest, ale miera nezamestnanosti sa vyšplhala na najvyššiu úroveň od roku 2021.
Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o dve percentá na 25 716,50 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,1 percenta a uzavrel na úrovni 3 836,7 bodu. V Tokiu sa pre štátny sviatok neobchodovalo.