Azerbajdžanské aerolínie zastavili viaceré linky do Ruska, lety pozastavili aj iné letecké spoločnosti

Spoločnosť Azerbajdžanské aerolínie po stredajšom zrútení sa jej lietadla Embraer 190, ktoré smerovalo z Baku do ruského mesta Groznyj, ale pokúšalo sa núdzovo pristáť v Kazachstane, v piatok oznámila, že zastavuje lety do ôsmich ruských miest. Ide o ďalšie ruské mestá po Groznom a Machačkale, do ktorých lety prerušila. Pri páde lietadla zomrelo 38 ľudí, ale 29 prežilo.

Podľa amerických predstaviteľov azerbajdžanské lietadlo nad Grozným pravdepodobne zasiahol ruský systém protivzdušnej obrany. Kazašská letecká spoločnosť Qazaq Air v piatok tiež oznámila, že na mesiac pozastavuje lety z Astany do ruského mesta Jekaterinburg.

Spoločnosť FlyDubai na niekoľko dní zastavila lety do juhoruských miest Soči a Mineraľnyje Vody. Izraelský dopravca El Al pozastavil lety z Tel Avivu do Moskvy už vo štvrtok. Letecká spoločnosť uviedla, že situáciu prehodnotí na budúci týždeň.