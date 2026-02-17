Azerbajdžan odsúdil bývalého lídra Náhorného Karabachu na 20 rokov väzenia

Bývalý predstaviteľ arménskych separatistov v Náhornom Karabachu Ruben Vardanjan dostal 20-ročný trest za vojnové zločiny a ďalšie skutky podľa azerbajdžanského práva.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Azerbaijan Armenia
Na tejto fotografii z videa zverejneného Štátnou bezpečnostnou službou Azerbajdžanskej republiky vo štvrtok 28. septembra 2023 je Ruben Vardanjan, bývalý šéf separatistickej vlády Náhorného Karabachu (v strede), v sprievode agentov azerbajdžanskej bezpečnostnej služby v Baku v Azerbajdžane. Foto: State Security Service of the Republic of Azerbaijan via AP
Azerbajdžan Iné správy Iné správy z lokality Azerbajdžan

Azerbajdžanský vojenský súd v utorok odsúdil bývalého lídra karabašských separatistov Rubena Vardanjana na 20 rokov väzenia. Ide o ďalší rozsudok voči arménskym predstaviteľom zadržaným po tom, ako Baku v roku 2023 prevzalo kontrolu nad Náhorným Karabachom.

Azerbajdžan získal späť kontrolu nad odštiepeneckou enklávou po takmer troch desaťročiach vlády arménskych separatistov. Z hornatého územia následne utieklo viac než 100-tisíc etnických Arménov.

Súd v Baku uznal Vardanjana vinným podľa článkov trestného zákonníka týkajúcich sa „zločinov proti mieru a ľudskosti, vojnových zločinov, ako aj činov spojených s terorizmom a financovaním terorizmu“. Vardanjan obvinenia odmieta a označil sa za politického väzňa.

Bývalý ruský bankár a spoluzakladateľ investičnej banky Troika Dialog stál na čele samozvanej arménskej administratívy v Náhornom Karabachu od novembra 2022 do februára 2023, keď sa vzdal ruského občianstva. Podľa magazínu Forbes majetok jeho rodiny dosahuje približne 1,1 miliardy dolárov.

Proces s Vardanjanom sa začal v januári minulého roka oddelene od konania proti ďalším 15 bývalým separatistickým predstaviteľom, ktorým tento mesiac udelili tresty až do výšky doživotia za vojnové zločiny.

Arménsko žiada prepustenie zadržaných a avizovalo, že podnikne „všetky možné kroky“ vrátane medzinárodných právnych opatrení na ochranu ich práv. Organizácia Amnesty International vlani vyjadrila obavy z podmienok Vardanjanovej väzby a záruk spravodlivého procesu.

Mierovú dohodu medzi Azerbajdžanom a Arménskom vlani podpísali prezident Ilham Alijev a arménsky premiér Nikol Pašinjan, pričom sprostredkovateľom bol prezident USA Donald Trump.

Viac k osobe: Donald TrumpIlham AlijevNikol Pašinjan
Okruhy tém: konflikt Arménska a Azerbajdžanu Náhorný Karabach
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk