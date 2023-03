Až 800-tisíc útokov mesačne? Toto sú kybernetické hrozby, ktorým čelia naše deti

Podľa prieskumu, ktorý bol realizovaný pre spoločnosť Aliter Technologies, útokom hackerov bol už vystavený každý piaty obyvateľ Slovenska. Deti sú ešte zraniteľnejšie. Internet na školách EDUNET odhalil až 800-tisíc útokov mesačne. Ktorým kybernetickým hrozbám môžu čeliť deti a dospievajúci nielen v prostredí vzdelávacích inštitúcií ale i doma?

Internet môže byť nebezpečným pre každého, no najviac zraniteľné sú deti a dospievajúci. Od kybernetických predátorov, príspevky na sociálnych sieťach, ktoré ich môžu neskôr v živote prenasledovať, až po vážne sexuálne obťažovanie, ktoré môže skončiť tragicky. „Tlak, ktorý vyvíjajú sociálne siete môže byť pre detskú psychiku neúnosný. Dieťa nevie rozlíšiť, čo je pre neho bezpečné a čo nie, často to tají a hanbí sa s tým niekomu zdôveriť. V niektorých prípadoch kybernetických útokov vidí východisko z tejto neľahkej situácie spáchaním samovraždy,“ hovorí psychologička Anna Plavčanová. Potvrdzuje to i smutná štatistika, ktorú uvádza portál TVnoviny.sk. Podľa zakladateľa internetovej poradne IPčko Mareka Madra zaznamenali v roku 2019 až 2875 chatov o samovražde, z toho 719 súviselo s online sexuálnym zneužívaním.

Deti navyše môžu nevedomky vystaviť internetovým hrozbám aj svoje rodiny, napríklad náhodným stiahnutím malvéru, ktorý môže poskytnúť počítačovým zločincom prístup k bankovému účtu ich rodičov alebo iným citlivým informáciám.

Ak chceme chrániť naše deti, musíme si najskôr uvedomiť , aké nebezpečenstvo im môže hroziť. Tu sú najčastejšie nástrahy, ktoré na ne číhajú na internete.

Kybernetická šikana

Prevažná väčšina, 90 % tínedžerov súhlasí s tým, že kyberšikanovanie je problém, a 63 % verí, že ide o vážny problém. A čo viac, prieskum online správania detí z roku 2018 zistil, že približne 60 % detí, ktoré používajú sociálne siete, bolo svedkami nejakej formy šikanovania a že z rôznych dôvodov väčšina detí toto správanie úplne ignorovala. Sociálne médiá a online hry sú dnešným virtuálnym ihriskom a práve tam nájdete veľa kyberútočníkov, ktorí fungujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Deti môžu byť zosmiešňované na sociálnych sieťach alebo v online hrách, čím sa hra z nápaditého dobrodružstva zmení na ponižujúce utrpenie, ktoré prerastie do kyberšikany na viacerých platformách a aj v reálnom živote.

Kybernetickí predátori

Internet je plný sexuálnych či iných agresorov, ktorí zneužívajú detskú nevinnosť a dôveru. To môže vyvrcholiť vlákaním detí do nebezpečných osobných stretnutí. Ide o online grooming, situáciu, kedy si agresor buduje s obeťou vzťah a po získaní jej dôvery môže dôjsť k sexuálnemu zneužitiu v rôznych podobách – detská pornografia, sexuálna konverzácia, vydieranie, šikanovanie a podobne.

Uverejňovanie súkromných informácií

Deti ešte nerozumejú sociálnym hraniciam, preto nemajú zábrany zverejňovať detailné informácie zo svojho súkromia. V ich profiloch na sociálnych sieťach sa preto môžu objaviť fotografie či údaje, ktoré by mali zostať radšej skryté. Napríklad zverejnenie svojej adresy spolu s aktuálnou foto z dovolenky môže dať tip zlodejom, ktorí dnes svoju budúcu korisť vyhľadávajú najmä cez internet a sociálne siete.

Phishing

Pod týmto pojmom sa nazýva používanie e-mailov, ktoré sa snažia oklamať ľudí, aby klikli na škodlivé odkazy alebo prílohy. Obzvlášť ťažké to môže byť pre deti, pretože e-mail sa často javí ako od niekoho dôveryhodného, napríklad od priateľa alebo člena rodiny. Šikovní hackeri na oklamanie svojej obete využívajú aj rôzne na oko neškodné aplikácie.

Phishingové e-maily sú umiestňované na obľúbených stránkach detí a prostredníctvom nich sa môžu nepovolané osoby dostať k dôverným informáciám, ako sú e-malové adresy, heslá, bankové kontá rodičov a iných dospelých, k citlivým firemným údajom či školským informáciám, k zavíreniu počítača a podobne.

Nebezpečné webové stránky a aplikácie

Ako bolo spomenuté vyššie, tieto stránky využívajú kybernetickí zločinci na získanie dôverných informácií najčastejšie prostredníctvom phishingu. Môže ísť tiež o rôzne podvodné stránky či aplikácie, ktoré môžu sľubovať pôžičku či bezplatný prístup k online hrám a podvodným spôsobom vylákať od obete peniaze. Tieto stránky a aplikácie nemožno podceňovať a často sa nimi nechajú nachytať i dospelí. Napríklad v roku 2021 zverejnil Avast až 133 nebezpečných aplikácií, ktoré odhadom spolu mali až neuveriteľných 500 miliónov stiahnutí. Takisto potencionálnou hrozbou môžu byť stránky s nevhodným obsahom alebo stránky nabádajúce extrémizmu, terorizmu a podobne.

Malware a botnety

Ide o škodlivý počítačový softvér, ktorý sa infiltroval do mobilu či PC aj bez vedomia obete, a to vykonávaním škodlivých akcií v počítači. Takisto dochádza k odcudzeniu osobných údajov, ktoré môžu byť použité v “ botnete „, čo spôsobuje pomalý výkon. Často sa malware maskuje za hru, preto sa najmä deti môžu veľmi ľahko nechať oklamať.

Botnet predstavuje skupinu infikovaných počítačov, ktoré sú pod kontrolou jedného alebo viacerých útočníkov. Tieto boty (číže infikované počítače) potom vytvárajú sieť botnetov, ktoré sú využité na kyber útok, poprípade slúžia pri prenose malwaru alebo spamu.

Aká je kybernetická bezpečnosť na školách

V súčasnosti viac ako 2 860 škôl má internet poskytovaný cez projekt EDUNET od slovenskej telekomunikačnej spoločnosti SWAN, ktorý využíva centrálne zabezpečenie siete. Vďaka tomu EDUNET dokáže filtrovať nevhodný obsah z internetu pre rôzne vekové skupiny alebo typy používateľov s dennými aktualizáciami v spolupráci s ministerstvom školstva. Nepoužíva len filtrovanie webu, ale aj filtrovanie aplikácií, napr. obmedzuje používanie sociálnych sietí pre neplnoletých študentov.

Potrebnosť ochrany siete aj v školskom prostredí dokazujú nasledujúce čísla. Iba za mesiac november 2022 sa zabránilo nasledujúcim kybernetickým hrozbám:

počas niektorých dní boli zablokované viac ako 3 milióny prístupov na nebezpečné, resp. nevhodné webové stránky

bolo odhalených viac ako 90 škodlivých aplikácií u tisícok používateľov

odhalené a zablokované botnety – tisíce prípadov zasiahnutých IP adries používateľov (počítačov a iných IP zariadení ako servery, tlačiarne, routre a podobne), ktoré by inak neboli chránené

zo siete sa odstránilo viac ako 10-tisíc vírusov

spolu bolo zablokovaných približne 800-tisíc rôznych útokov.

„Je to centrálny riadiaci bod, vďaka ktorému naše riešenie vyniká. Keď sme hodnotili internetové pripojenie na rôznych školách, zistili sme, že mnohé školy využívali domáce internetové pripojenie, ktorému chýbalo potrebné internetové zabezpečenie alebo dokonca manažment v prípade akéhokoľvek výpadku internetu a predstavovalo možnú bezpečnostnú hrozbu. My naopak poskytujeme 24/7 monitoring siete a v prípade akýchkoľvek problémov s konektivitou okamžite reagujeme,“ hovorí Jozef Lasz, projektový riaditeľ pre Edunet zo spoločnosti SWAN.

Hoci softvér na kybernetickú bezpečnosť môže pomôcť chrániť pred niektorými hrozbami, najdôležitejším bezpečnostným opatrením je otvorená komunikácia s našimi deťmi.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom SWAN