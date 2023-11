Až 76 percent Rusov podporuje ruskú inváziu na Ukrajinu, takmer toľko isto by však podporilo mierovú dohodu

Až 76 percent Rusov oslovených v prieskume Centra Levada uviedlo, že podporujú ruské vojenské operácie na Ukrajine.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že podľa 62 percent obyvateľov Ruska invázia na Ukrajinu prebieha dobre. Informuje o tom web Sky News.

Prieskum organizácie Russian Field však ukázal, že podľa 48 percent Rusov by sa ich krajina mala zúčastniť na mierových rokovaniach a 74 percent sa vyjadrilo, že by podporili prezidenta Vladimira Putina, ak by „zajtra podpísal mierovú dohodu“.