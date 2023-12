Kde stíhate výmenu vodičského preukazu? Jazda s ružovým vás po novom roku môže vyjsť draho

Ružovým vodičským preukazom skončí na konci roka platnosť. Zdá sa však, že mnohí vodiči si to nechávajú na poslednú chvíľu, ako informuje TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

„Už som myslela, že to nebudem potrebovať ale som to prehodnotila,“ uviedla jedna zo zákazníčok bratislavského klientskeho centra. Dobre urobila. Za jazdu s neplatným vodičským preukazom by totiž vodičom hrozila pokuta vo výške 100 eur. Podľa polície by ako keby jazdili bez neho.

Možnosť vymeniť si vodičský preukaz za nový nevyužilo vyše 168-tisíc ľudí. Tí, čo prišli do Klientskeho centra v Bratislave sa teraz pred Vianocami načakajú. Niektorí dve hodiny, ďalší sa na rad nemusia dostať.

„Keď som si vygooglil, že kedy je voľný termín, tak mi tam vyšlo 4. až 5. januára,“ povedal sklamane jeden zo zákazníkov klientskeho centra.

Prihlásiť sa dá na výmenu vodičského preukazu aj cez portál ministerstva vnútra. Lepšie je vybrať si menšie oddelenie, nakoľko môžete dostať skorší termín. Ministerstvo zároveň deklaruje, že každý, kto si o nový doklad požiada, tak ho aj dostane.

Viac si pozrite na stránke Noviny.sk.