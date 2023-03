Austin a Šojgu obnovili kontakt a diskutovali o americkom drone, ktorý sa nad Čiernym morom zrazil s ruskými stíhačkami

Americký minister obrany Lloyd Austin sa v stredu zhováral so svojím ruským náprotivkom Sergejom Šojguom o zničení amerického bezpilotného lietadla nad Čiernym morom po incidente s ruskými bojovými lietadlami. Táto udalosť priviedla dve krajiny najbližšie k priamemu konfliktu od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajine.

Austin a Šojgu spolu telefonovali po prvý raz od októbra minulého roka. Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley mal podobný telefonát so svojím ruským kolegom Valerijom Gerasimovom, náčelníkom generálneho štábu ruských ozbrojených síl.

Chcú predísť riziku eskalácie

„Každú možnosť eskalácie berieme veľmi vážne. A preto si myslím, že je dôležité udržiavať komunikačné linky otvorené,“ povedal Austin na tlačovom brífingu Pentagonu. „Myslím si, že je naozaj kľúčové, aby sme boli schopní zdvihnúť telefón a navzájom sa spojiť. A myslím si, že to v budúcnosti pomôže predísť chybným kalkuláciám“.

To, že najvyšší predstavitelia obrany a armády USA a Ruska hovorili tak skoro po incidente, podčiarklo vážnosť udalosti nad Čiernym morom a obe strany týmto uznali potrebu potlačiť riziká eskalácie.

USA majú videá ako dôkaz

Európske velenie americkej armády predtým vo vyhlásení uviedlo, že dve ruské stíhačky Su-27 „predviedli nebezpečné a neprofesionálne zachytenie“ amerického bezpilotného lietadla MQ-9, ktoré operovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom.

Jedna stíhačka potom zasiahla vrtuľu dronu a americké sily ho museli zvrhnúť do medzinárodných vôd. Stíhačky pred zrážkou tiež podľa velenia pred dronom vypúšťali palivo „bezohľadným, ekologicky nevhodným a neprofesionálnym spôsobom“.

Ruské ministerstvo obrany povedalo, že americký dron letel nad Čiernym morom pri Kryme a prenikol do oblasti, ktorú Rusko vyhlásilo za zakázanú v rámci svojej „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine.

To viedlo k nasadeniu stíhačiek, aby stroj zastavili. Moskva popiera, že by sa jej stíhačky dostali do kontaktu s americkým dronom, no Spojené štáty uviedli, že majú k dispozícii videá potvrdzujúce opak ruských tvrdení.