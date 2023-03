Putin oznámil „súrne potrebné“ zvýšenie výroby zbraní, Rusko je vraj na pozitívnej ceste a posilňuje suverenitu

Ruský vodca Vladimir Putin oznámil rozsiahle úsilie o vybudovanie kapacít na výrobu ďalších zbraní pre jeho vojnu na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Zvýšená produkcia zbraní je podľa Putina „súrne potrebná“. Skonštatoval to v stredu, keď vystúpil pred radou Generálnej prokuratúry Ruska. Zároveň tiež ubezpečil, že osobitná pozornosť sa bude venovať zákonnosti a prideleniu finančných prostriedkov na túto iniciatívu.

V prísnom súlade so zákonom

„Predovšetkým, z hľadiska včasného plnenia záväzkov na dodávky potrebných zbraní, techniky, munície pre potreby špeciálnej vojenskej operácie, na presné plnenie všetkých úloh obranného poriadku štátu a efektívneho využívania rozpočtových zdrojov,“ vyjadril sa, použijúc kremeľský eufemizmus pre ruskú inváziu na Ukrajinu.

Vláda podľa Putina pre potreby obrany vyčleňuje veľa zdrojov „bez toho, aby to bolo na úkor iných oblastí“. Dodal pritom, že tieto prostriedky „musia byť vynaložené racionálne, v prísnom súlade so zákonom“.

Rusko je na pozitívnej ceste

„Prokurátori by mali okrem toho dohliadať na modernizáciu podnikov obranného priemyslu vrátane budovania kapacít na výrobu ďalšieho objemu zbraní. V tejto oblasti sa vyvíja veľké úsilie. Teraz to naliehavo potrebujeme a bude sa nám to hodiť aj v budúcnosti,“ povedal.

Rusko je pritom podľa Putina na pozitívnej ceste a „posilňuje suverenitu“ krajiny. „Sme s vami v etape rozsiahlych, pozitívnych zmien zameraných na posilnenie suverenity krajiny, jej nezávislosti, budúcnosti Ruska a vytvorenie podmienok pre jeho sebavedomý rozvoj,“ uviedol tiež ruský vodca.