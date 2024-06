AURES Holdings hľadá viac ako tri desiatky ľudí, zamestnancom ponúka mnoho benefitov

Spoločnosť ponúka pracovné príležitosti na rôzne biznisové aj backoffice pozície, tiež polovičné úväzky a brigády

Skupina AURES Holdings, prevádzkovateľ sietí AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama, momentálne hľadá uchádzačov na viac ako tridsať pracovných pozícií. Spoločnosť oslavuje dvadsiate výročie existencie na slovenskom trhu a za túto dobu sa stala stabilným zamestnávateľom pre viac ako päťsto ľudí, ktorých na Slovensku v súčasnosti zamestnáva. Novým kolegom ponúka mnoho benefitov ako napríklad pružný pracovný čas, home office, multisport kartu, auto aj na súkromné účely alebo dog friendly office, ako i náborový bonus vo výške až do dvetisíc eur.

„V tejto dobe na Slovensku prevádzkujeme dvanásť pobočiek, ktoré sú rozložené po celom území republiky, takže ponúkané voľné pozície sú v rôznych lokalitách. Záujem o ojazdené autá je enormný a naše predaje sú rekordné, preto potrebujeme doplniť naše tímy. Hľadáme nových kolegov na pracovné pozície ako sú napríklad výkupný technik, predajca automobilov, špecialista financovania, pomocný pracovník, key account manager, asistentka, automechanik,“ hovorí Karolína Topolová spoločná generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama.

Spoločnosť každým rokom láme rekordy vo svojich predajných výsledkoch, kedy ročne predá takmer sto tisíc vozidiel. V AAA AUTO svojim zamestnancom ponúkajú finančnú stabilitu, nakoľko podľa prieskumov spoločnosti sú zamestnanci adekvátne ohodnotení a svoje ohodnotenie do veľkej miery ovplyvňujú svojimi výsledkami. Ponúka taktiež viacero benefitov pre zamestnancov, medzi ktoré patrí napríklad multisport karta, home office, poskytnutie ubytovania, náborové bonusy do 2000 eur, odmeny za odporučenie kolegu do výšky 2000 eur, služobné auto aj na súkromné účely, dog friendly office, pružný pracovný čas, teambuildingy, firemné akcie, Cafeteria Ebenefit alebo stravné nad rámec zákona. Ďalším veľkým benefitom je možnosť využitia internej vzdelávacej akadémie, kariérneho rastu, a to všetko v duchu otvorenej a priateľskej firemnej kultúry.

„Vďaka veľkému počtu našich oddelení tu ľudia vždy nájdu prácu presne pre nich. Pokiaľ bude niekto túžiť po zmene, naši zamestnanci ho radi privítajú aj na inom oddelení. V našej spoločnosti uvítame ľudí s predchádzajúcou praxou, ale aj kandidátov bez nej,“ dopĺňa Karolína Topolová. Spoločnosť ponúka pracovné miesta na hlavný pracovný pomer, polovičný úväzok, ale aj ako brigádu. V AAA AUTO tiež umožňujú vykonávanie školskej praxe študentom viacerých stredných odborných škôl.

Celý zoznam pozícií inzerovaných na Slovensku, ale aj v Českej republike je možné nájsť na stránke spoločnosti na https://kariera.aaaauto.sk/homepage.

