Atlético Madrid získalo Alemanyho: Stabilizácia kádra a boj o titul sa začína!

Španielsky futbalový klub Atlético Madrid angažoval Mateua Alemanyho na post riaditeľa mužského profesionálneho futbalu.
Šesťdesiatdvaročný Alemany opustil konkurenčný FC Barcelona v roku 2023, teraz nastúpil do funkcie a už sa stretol s trénerom Diegom Simeonem.
Niekdajší prezident klubu RCD Mallorca pomohol Kataláncom v roku 2023 vybudovať káder a získať titul v La Lige pod vedením prezidenta Joana Laportu.
Počas svojho pôsobenia v organizácii „blaugranas“, kam prišiel v roku 2021, bol známy ako vynikajúci vyjednávač a prispel k stabilizácii financií klubu a zníženiu mzdových nákladov.
V Atléticu bude Alemany spolupracovať s generálnym riaditeľom futbalu Carlosom Bucerom, ktorý má na starosti aj B-tím a mládežnícku akadémiu.
„Los Colchoneros“ začali sezónu slabšie, aktuálne sú na piatom mieste tabuľky so stratou ôsmich bodov na vedúci Real Madrid. V závere septembra však tohto mestského rivala zdolali 5:2.