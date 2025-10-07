Atlético Madrid získalo Alemanyho: Stabilizácia kádra a boj o titul sa začína!

Mateu Alemany je známy vyjednávač, Atléticu má pomôcť stabilizovať káder a financie.
Dávid Hancko v drese svojho nového klubu Atlético Madrid. Foto: www.facebook.com.
Španielsky futbalový klub Atlético Madrid angažoval Mateua Alemanyho na post riaditeľa mužského profesionálneho futbalu.

Šesťdesiatdvaročný Alemany opustil konkurenčný FC Barcelona v roku 2023, teraz nastúpil do funkcie a už sa stretol s trénerom Diegom Simeonem.

Niekdajší prezident klubu RCD Mallorca pomohol Kataláncom v roku 2023 vybudovať káder a získať titul v La Lige pod vedením prezidenta Joana Laportu.

Počas svojho pôsobenia v organizácii „blaugranas“, kam prišiel v roku 2021, bol známy ako vynikajúci vyjednávač a prispel k stabilizácii financií klubu a zníženiu mzdových nákladov.

V Atléticu bude Alemany spolupracovať s generálnym riaditeľom futbalu Carlosom Bucerom, ktorý má na starosti aj B-tím a mládežnícku akadémiu.

„Los Colchoneros“ začali sezónu slabšie, aktuálne sú na piatom mieste tabuľky so stratou ôsmich bodov na vedúci Real Madrid. V závere septembra však tohto mestského rivala zdolali 5:2.

