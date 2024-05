Atentát na predsedu vlády Fica aj eurovoľby môžu na slovenskej politickej scéne zmeniť veľa vecí, uviedol Hřích

Atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) aj blížiace sa eurovoľby môžu na slovenskej politickej scéne zmeniť veľa vecí. Uviedol to riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích v televízii JOJ24.

Vyhral by Smer-SD

„Aktuálne je zmena na čele Smeru, Hlasu, uvidíme, čo bude so SNS, ak by išiel Danko do Bruselu, zamiešať karty môže aj prípadný odchod Ľuboša Blahu či Erika Kaliňáka do Bruselu,“ povedal. Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, vyhrala by ich strana Smer-SD, ktorej by dalo hlas 21,8 percenta voličov.

Na druhom mieste by s tesným odstupom skončilo Progresívne Slovensko s výsledkom 20,8 percenta hlasov. Tretí by bol Hlas-SD, ktorý by získal 17,2 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24, ktorá zbierala dáta od 7. do 14. mája, teda ešte pred atentátom na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Politické preferencie sa menia

„Tento mesiac bol z hľadiska stability preferencií stabilný, otázka je, ako skončí najbližší prieskum, ktorý už zachytí atentát na predsedu vlády,“ povedal Hřích.

Zároveň poznamenal, že voliči sa vyvíjajú a aj vekom môžu meniť svoje politické preferencie, pričom hlavný rozdiel vo volebných preferenciách už nie je vzdelanie, ale práve vek. Z prieskumu vyplýva, že voliči s nižším vzdelaním a vyšším vekom volia najmä Smer-SD a mladí a vysokoškolsky vzdelaní preferujú Progresívne Slovensko.

Zlomové eurovoľby pre Danka

Politológ Jozef Lenč si nemyslí, že prieskum, ktorý zachytí už atentát, výrazne zmení preferencie Smeru-SD. Zmena podľa neho môže nastať pri Hlase-SD po zmene lídra. Lenč zároveň hovorí, že dôležitosť týchto eurovolieb si uvedomujú takmer všetky politické strany a môžeme byť veľkým skokanom, pokiaľ ide o účasť, ktorá by mohla byť aj nad 40 percent.

„Aj atentát môže byť motivačným prvkom účasti. Ak účasť v eurovoľbách bude vysoká a bude sa približovať k účasti v parlamentných či prezidentských voľbách, môže to byť referendum o súčasnej vláde,“ myslí si politológ. Eurovoľby môžu byť podľa neho zlomové pre osobu Andreja Danka, a to v prípade úspechu aj neúspechu.

„Ak SNS neuspeje, je to fiasko Andreja Danka. Ak uspeje a Danka prekrúžkujú iní z jeho kandidátky, opäť to bude prehra Andreja Danka. V prípade, že sa do europarlamentu dostane, jeho odchod je v podstate tiež porážkou, lebo sa stratí zo zorného uhla slovenskej politiky a bola by to cesta k tomu, že by tí, ktorí majú ambíciu ho nahradiť v čele SNS, mali oveľa jednoduchšiu cestu,“ zhodnotil.

Upokojenie situácie

Koalícia zostala podľa Lenča atentátom zjavne výrazne zaskočená a čaká na Fica, keďže je závislá na jeho rozhodovaní. To, že Smer-SD aktuálne dočasne vedie Robert Kaliňák pokladá za dobrý krok pre stranu, pretože Kaliňák je podľa neho skúsený a komunikačne zručný politik.

Politológ zároveň kritizoval, ako sa časť vládnej koalície zachovala voči výzve prezidentky Zuzany Čaputovej a zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho na okrúhly stôl politických strán s cieľom upokojenia situácie. Podľa neho znevážili predovšetkým Pellegriniho a znížili váhu inštitútu prezidenta.

Ručná brzda na upokojenie situácie tu po atentáte bola, ale predovšetkým koalícia to nezvládla, myslí si Lenč. Niektoré jej vyjadrenia podľa neho nie sú upokojením, ale skôr pokračovaním toho, čo tu bolo predtým a do nemalej miery je to aj zneužívanie atentátu. Kľúčové podľa neho bude, kedy a s akým posolstvom sa vráti Robert Fico.