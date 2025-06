AS Trenčín, a.s. čelí konkurznému konaniu, generálny manažér ligistu uisťuje fanúšikov, partnerov aj zamestnancov - VIDEO, FOTO

Futbalový klub AS Trenčín na svojom oficiálnom webe informoval o tom, že AS Trenčín, a.s. čelí konkurznému konaniu. Klub k danej veci zverejnil aj oficiálne stanovisko.

„Spoločnosť AS Trenčín, a.s. týmto informuje verejnosť, že jej bolo doručené uznesenie Okresného súdu Žilina o začatí konkurzného konania. V súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami spoločnosť AS Trenčín, a.s. v najbližšom období zabezpečí úhradu všetkých dotknutých pohľadávok.

O ďalšom vývoji a vyriešení celej situácie vás budeme bezodkladne informovať. Zároveň dôrazne deklarujeme, že vzniknutá situácia nijakým spôsobom neohrozuje pôsobenie spoločnosti AS Trenčín, a.s. v štruktúrach klubu, Slovenskom futbalovom zväze (SFZ) ani Únii ligových klubov (ÚLK). Spoločnosť bude aj naďalej plniť všetky záväzky, ku ktorým sa doposiaľ zaviazala. Situáciu vnímame s plnou vážnosťou a podnikáme všetky kroky k jej zodpovednému vyriešeniu,“ napísal klub.

Trenčania v sezóne 2024/2025 obsadili v najvyššej domácej súťaži 11. priečku a udržali sa v nej až v baráži, keď Zlatým Moravciam „neumožnili“ postup z 2. ligy.