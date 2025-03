Banská Bystrica prehĺbila krízu. S Trenčínom viedla pri Strakovej premiére 2:0, no i tak nebodovala

Priebežne posledný tím tabuľky najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica neposilnili svoje vyhliadky na úspešnú záchranu, práve naopak, Zverenci českého trénera Františka Straku totiž nestačili v sobotňajšom zápase 3. kola nadstavbovej časti v skupine o udržanie na súpera AS Trenčín a prehrali 2:3. „Vojaci“ mali pritom stretnutie veľmi dobre rozbehnuté, ešte v 70. minúte viedli 2:0.

Chyby, ktoré sa nedajú ospravedlniť

„Gratulujem koučovi súpera Ivanovi Galádovi, má môj dlhodobý rešpekt. Takticky sme prvý polčas odohrali veľmi dobre, to mi aj srdce plesalo. Cez polčas sme si hovorili, že aj napriek stavu 2:0 nie je nič rozhodnuté. Dobre rozohraný zápas sme nedotiahli do úspešného konca. Sklamanie v kabíne je obrovské. Prišli sme o cenné body, aj taký je futbal, urobili sme chyby, nedajú sa ospravedlniť, no zanalyzujeme si to detailne a nájdeme príčiny našej prehry,“ povedal pre klubový web Straka, ktorý zasadol na lavičku banskobystrického tímu v polovici marca a duel proti Trenčínu predstavoval jeho premiéru pri mužstve.

Strelecky dominovali legionári

V drese domácich sa strelecky presadili dvaja legionári Najprv po polhodine hry Babacar Sy zo Senegalu a v závere úvodného dejstva Lucky Ezeh z Nigérie. „Už tradične sme nezvládli druhý polčas, doslova sme sa položili na kolená. Do konca ostáva ešte sedem duelov, takže sa nemôžeme vzdávať. Odrazovým mostíkom môže byť dobre zvládnutý prvý polčas,“ zhodnotil kapitán Dukly Marek Hlinka.

Aj Trenčania sa pri produkcii výsledkového obratu opreli o streleckú fazónu zahraničných futbalistov. Gól na 1:2 zaznamenal Pepijn Doesburg a o vyrovnanie sa postaral Estónec Dimitri Jepihhin, oboch hráčov posielal do zápasu z lavičky kouč Ivan Galád.

Galád sa bojí o svoje zdravie

„Cez polčas som mal dôrazný príhovor, ktorý by som nerád opakoval, pretože mám svoj vek a treba si strážiť zdravie. Som však rád, že to pomohlo. Trénerovi Strakovi a jeho tímu želám všetko dobré,“ povedal skúsený kormidelník, ktorý takisto nastúpil do aktuálnej funkcie v priebehu ročníka.

Rozhodujúcim gólom sa prezentoval trenčiansky navrátilec Artur Gajdoš, ktorý sa presadil proti Banskej Bystrici i v augustovom vzájomnom súboji.

Trenčínu aktuálne patrí v tabuľke skupiny o udržanie sa 9. miesto. Banský Bystrica je posledná so šesťbodovým mankom na jedenásty Ružomberok a osembodovým na desiatu Skalicu.