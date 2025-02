Arsenal objavil mladé klenoty, manchesterskí giganti dostali v Premier League ďalšie facky

Futbalisti londýnskeho Arsenalu zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 24. kola anglickej Premier League na svojom trávniku nad Manchesterom City 5:1 a potvrdili, že boj o majstrovskú trofej nevzdávajú. „Kanonieri“ sa ziskom troch bodov opäť priblížili na dosah vedúceho FC Liverpool, ktorý už v sobotu triumfoval na ihrisku Bournemouthu 2:0. Zverenci kouča Mikela Artetu strácajú na priebežného lídra súťaže aktuálne 6 bodov, pričom „The Reds“ odohrali o jeden duel menej.

View this post on Instagram

„Dnes sme zažili výnimočný deň. Hrali sme proti kvalitnému súperovi, ale zariskovali sme, hrali sme aktívne a podarilo sa nám uhrať pozoruhodný výsledok. Páčilo sa mi, že sme okrem odvahy ukázali aj správny charakter a súťaživosť,“ zhodnotil pre britskú televíziu tréner Arteta, ktorý bodoval v piatom zápase proti svojmu „učiteľovi“ Pepovi Guardiolovi.

Španiela potešila i produktivita jeho mladých talentov. Okrem skúsených hráčov Martina Odegaarda, Thomasa Parteya či Kaia Havertza sa totiž strelecky presadili aj 18-ročný Myles Lewis-Skelly i o rok mladší Ethan Nwaneri. „Rozumejú tomu, čo od nich žiadame. Hrajú s chuťou, majú talent a pomáhajú celému tímu,“ doplnil k tínedžerom z akadémie.

View this post on Instagram

Útočník Nwaneri, Angličan s koreňmi v Nigérii, má na konte v tejto sezóne vo všetkých súťažiach už 7 gólov. Túto métu v drese premierligového klubu dosiahli v skoršom veku iba neskoršie hviezdy súťaže – Michael Owen a Wayner Rooney. „Myslím si, že neexistujú dostatočné slová, ktorými by som ich mohol pochváliť. Nwaneri i Lewis-Skelly hrajú sebavedomo a sú pre nás extrémne platní,“ zložil pochvalu spoluhráčom kapitán londýnskeho klubu Martin Odegaard.

Arsenalu superpočítač Opta aj napriek trojbodovému zápisu dáva len približne desaťpercentnú šancu na zisk titulu v Premier League.

Following that 5-1 win, Arsenal now win the 2024-25 Premier League title in just over 10% of current Opta supercomputer simulations…

Can they make up the ground on Liverpool?

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 2, 2025