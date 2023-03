Arpád Soltész: „Krvavá voda je viac než skvelá detektívka!“

Zanikne zločin v turbulentných časoch zmeny režimu, vojny a ekonomickej krízy? Keď sa v Chorvátsku diali tieto zmeny, mohol byť zločin premlčaný, zabudnutý, prehliadaný?

Krvavá voda je chorvátska noir detektívka o zmiznutí dievčaťa na dalmátskom pobreží. Zmiznutie sa nemohlo udiať v horšej dobe – začínajú sa politické nepokoje, blíži sa vojna, ekonomika upadá a Chorvátsko je na pokraji veľkých zmien. Kto by už pátral po zmiznutí obyčajného dievčaťa z malého mestečka…

V istú septembrovú noc roku 1989 v malom mestečku na dalmátskom pobreží zmizne dievča. Po sedemnásťročnej Silve akoby sa zľahla zem a policajné pátranie neprináša nijaké výsledky. Naposledy ju videli na miestnej rybárskej zábave. Pátra po nej brat, rodičia, aj polícia. Vylepujú plagáty na okolí v Splite, Záhrebe, Ľubľane, v Bosne a Hercegovine…ale všetko bez úspechu.

Hoci existuje viacero teórií a podozrivých, Silvin prípad zatienia politické a spoločenské udalosti v Chorvátsku – ekonomický kolaps, zmena režimu, vojna. Poslední, ktorí sa ešte nevzdali nádeje, sú jej najbližší a mladý vyšetrovateľ Gorki Šain poverený prípadom.

Uplynie takmer tridsať rokov a Silva je stále nezvestná. Životy ľudí v mestečku pokračujú ďalej, poznačené nevyriešenou záhadou a temnou stránkou chorvátskej reality. Nakoniec sa predsa len vynorí stopa, ktorá všetko zmení.

Kam zmizla Silva Velová, a čo sa s ňou stalo?

Jurica Pavičić o svojej knihe Krvavá voda:

Krvavá voda z vydavateľstva Ikar je temný príbeh o dievčati, ktoré zmizne – buď utiekla z domu, alebo ju niekto zavraždil, uniesol? Ktovie? – a to všetko na pozadí búrlivých čias: odtrhnutie Chorvátska od Juhoslávie, následná občianska vojna, spoločenské zmeny, ekonomický úpadok. To všetko Jurica Pavičić výborne vykreslil, pretože to pozná, zažil to, žil tú realitu.

„Oveľa viac než skvelá detektívka. Krvavá voda je aj príbehom krajiny, ktorá sa pokúša vyrovnať so svojou čerstvo nadobudnutou slobodou. Bude vám blízky,“ tvrdí na margo knihy Arpád Soltész, autor slovenských bestsellerov ako Mäso – Vtedy na východe, Sviňa, Hnev, či Zlodej.

Príbeh tiež skvele ukazuje, aké to je, keď sa niekto z vašich najbližších stratí. Keď netušíte, čo sa stalo, či je vôbec nažive, alebo už mŕtvy. Nevedieť, čo sa udialo je horšie, ako poznať hoci aj krutú pravdu. Celý život sa k tomu vraciate, premýšľate, hľadáte odpovede, hlodajú vo vás pochybnosti a pocity viny. Nevedomosť a zúfalstvo, to je to najhoršie…

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Jurica Pavičić je chorvátsky prozaik, scenárista, autor krátkych poviedok a novinár. Reputáciu si získal netradičnými trilermi a kriminálnymi románmi, v ktorých mieša sociálnu analýzu s morálne zložitými situáciami a ľudskými osudmi.

Kriminálny román Krvavá voda získal najvýznamnejšie chorvátske ceny za prózu, Gjalského cenu Spolku chorvátskych spisovateľov a Fritzovu cenu. Francúzske vydanie titulu bolo ocenené v rámci Grand Prix de la littérature policiere ako najlepší cudzojazyčný kriminálny román preložený do francúzštiny.

Milan Buno, knižný publicista

