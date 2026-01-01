Arcibiskup Bober praje pokoj a požehnanie do nového roka

Božie požehnanie a ochranu nebeskej Matky praje všetkým do nového roka košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober.
„Urobme všetko preto, aby sa pokoj vzkrieseného Krista rodil v našich srdciach,“ hovorí Mons. Bober. Na začiatku nového kalendárneho roka a v deň slávnosti Panny Márie Bohorodičky Bernard Bober vyjadruje želanie, aby Božia milosť pôsobila v ľuďoch a prejavili sa plody prežitého jubilea. Vyzýva, aby vzťahy medzi ľuďmi svedčili o Božej láske a milosrdenstve a aby iných privádzali k Bohu.
Končí sa rok venovaný Jánovi Pavlovi II., majestátne Vysoké Tatry obdivoval aj z výšky
„V deň, keď si pripomíname aj vznik samostatnej Slovenskej republiky, sa modlím za našu vlasť a celú ľudskú rodinu. Prosím Boha, Otca všetkých ľudí, aby vypočul naše modlitby a doprial zemi vytúžený mier. Nech sa ukončia všetky vojnové konflikty a násilia, ktoré prinášajú toľko utrpenia. Urobme všetko preto, aby sa pokoj vzkrieseného Krista rodil v našich srdciach deň čo deň. Vytvárajme priestor pre úprimný a láskavý dialóg a prijatie, bez predsudkov a hnevu. Iba vo vzájomnom načúvaní a docenení dobra, ktoré je v každom z nás, môžeme rozvíjať spoluprácu a prispievať k blahu našej milovanej krajiny,“ uviedol Mons. Bober.
Do nového roka praje všetkým veľa zdravia, múdrosť, nádej a odvahu začínať odznova. „Nech nás v každom kroku sprevádza ochrana našej nebeskej Matky a nech nás napĺňa Božie požehnanie, aby sme tam, kde sme, prinášali pokoj a lásku,“ uzavrel predseda KBS.