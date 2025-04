Apple a Meta dostali v Európskej únii vysoké pokuty

Európska komisia (EK) v stredu uložila americkým spoločnostiam Apple a Meta pokuty v celkovej sume 700 miliónov eur za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže v digitálnej oblasti.

Firma Apple dostala pokutu 500 miliónov eur za to, že jej pravidlá bránia vývojárom nasmerovať zákazníkov mimo aplikáciu App Store, kde by mohli získať výhodnejšie ponuky. Spoločnosti Meta Komisia dala pokutu 200 miliónov eur za jej systém „zaplať alebo súhlas“, ktorý porušuje pravidlá o spracúvaní osobných údajov na platformách Facebook a Instagram. Používatelia tak musia buď zaplatiť, aby mohli tieto platformy naďalej používať zadarmo, alebo súhlasiť so zdieľaním svojich údajov.

Ide o prvé pokuty na základe aktu o digitálnych trhoch (DMA), ktorý vstúpil do platnosti minulý rok a núti najväčšie svetové technologické firmy, aby sa na európskom trhu otvorili konkurencii. Komisia uviedla, že pokuty môže zvýšiť, ak spoločnosti Meta a Apple do 60 dní svoju prax nezosúladia s aktom o digitálnych trhoch.