Anna Wielandová, barónka z paneláku: Nebol čas sa zamýšľať (rozhovor)

Pani Anna Wielandová žije polstoročia v paneláku v centre Popradu. Ako povedala, vonku chodieva už len na prechádzky. Okoloidúci ani netušia, že ide o barónku. Ona sama sa tak nerada necháva vo svojich 93 rokoch označovať.

Vyrastala pri tom ako baronesa v obci Vlková neďaleko Kežmarku. Z jej rodu pochádzala aj láska spisovateľa Janka Chalúpku Barbora von Wieland, známa ako Babetta, či poľný maršal, poručík Juraj Wieland, ktorý bojoval aj proti Napoleonovi.

Život rodiny Wielandovej sa však zmenil po druhej svetovej vojne, keď ich veľkostatok vo Vlkovej skonfiškovali. Mladá Anna sa však po vzore svojej mamy životu prispôsobila. Aj dnes sa na pohnuté udalosti doby pozerá s nadhľadom. Vo Vlkovej po jej rodine ostali iba chátrajúce kaštiele.

Anna Wielandová, fotografia z rodinného albumu. Foto: SITA/Mária Frisová.

Pani Wielandová, stretli sme sa vo vašom byte v paneláku, ale narodili ste sa v iných podmienkach, je to tak?

Áno, keď som sa v roku 1930 narodila, moji rodičia mali statok vo Vlkovej, kaštieľ, stojí tam ešte dnes. Moja mama sa narodila v roku 1898 a otec v 1886, bolo medzi nimi teda dvanásť rokov. Ja som sa narodila ako tretie dieťa v poradí. Medzi mnou a staršou sestrou ešte bola sestra Alexandra, tá ale zomrela ako trojročná.

Kam ale siahajú vaše korene?

Nepoznala som starých rodičov, všetci už boli mŕtvi, keď som sa narodila. Viem však, že moja rodina bola na Spiši už začiatkom 19. storočia. Korene môže mať v Nemecku, aj Maďarsku.

Do akých pomerov ste sa narodili?

Mali sme kaštieľ, hoci my sme ho tak nevolali, to iba všetci okolo nás. Otec mal pozemky, lesy, a z toho žil. Bol vyštudovaný, mal poľnohospodársku školu v Košiciach, rok bol aj v Poľsku na jednom statku a tam sa učil. Bol to vzdelaný človek.