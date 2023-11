Anketu Atlét roka 2023 vyhrala prekážkarka Viktória Forster, ovládla tiež mládežnícku kategóriu (foto)

Prekážkarská špecialistka Viktória Forster sa stala víťazkou domácej ankety Atlét roka 2023 pod hlavičkou Slovenského atletického zväzu (SAZ), cenu jej odovzdali vo štvrtok počas galavečera v Bratislave.

Forster v ankete triumfovala pred šprintérom Jánom Volkom, tretia skončila bežkyňa na 800 m Gabriela Gajanová. Dvadsaťjedenročná Forsterová v roku 2023 ovládla aj kategóriu mládeže.

Dlhá a náročná sezóna

„Sezóna bola dlhá a náročná, ale zároveň aj krásna. Okúsila som v nej, aké to je byť na vrchole a takisto ako pekne spadnúť – s prepáčením – na „hubu“. V halovej sezóne som si na majstrovstvách Slovenska vybojovala miestenku na HME v Istanbule, kde to, bohužiaľ, nedopadlo dobre. Hlavnú sezónu som odštartovala takým spomaleným štýlom. Ako zvyčajne mi chvíľu trvalo dostať sa do pretekového nastavenia, no dočkala som sa. Prišli osobáky a následne prvé vrcholné podujatie ME do 23 rokov v Espoo. Išla som do Fínska s odhodlaním podať čo najlepší výkon. Šampionát mi, žiaľ, nevyšiel, čo ma dlho mrzelo. Na mítingu P-T-S som nabrala veľké sebavedomie vďaka pokoreniu 55-ročného slovenského rekordu na 100 m a vyrovnaniu slovenského rekordu na 100 m prekážok. Takto nabudená som prišla na Svetovú univerziádu do Číny, kde som zažila najemotívnejšie chvíle v letnej sezóne a splnila som si niekoľko snov. Získala som striebro na stovke, čo ma pravdupovediac veľmi prekvapilo. Vzápätí prišlo zlato na 100 m prekážok a spolu s ním aj vysnívaná miestenka na moje prvé OH v kariére v roku 2024 v Paríži. Premiéra na veľkých MS v Budapešti mi priniesla veľké sklamanie. Ani teraz nechápem, prečo som spravila takú obrovskú chybu. Viem však, že táto sezóna bola úžasná, hoci som ňou prešla ako po horskej dráhe. Budúci rok bude náročný, čaká ma viacero vrcholných podujatí, ale najväčšie bude moja vysnívaná olympiáda. Verím, že do Paríža pôjdem s úsmevom a odhodlaním bojovať. Dúfam, že aj olympijský rok 2024 mi prinesie ďalšie pekné chvíle,“ vyhlásila víťazka, cituje ju tlačová správa SAZ.

Belianský opäť najlepším veteránom

Medzi trénermi dospelých získala ocenenie Katarína Adlerová, ktorá vedie Forster aj Danielu Ledeckú. Medzi mládežou za najlepších koučov dostala najviac trojica Naďa Bendová, Róbert Kresťanko a Andrej Benda.

Za objav roka vyhlásili výškara Roberta Ruffíniho mladšieho, medzi veteránmi obhájil prvenstvo spred roka Milan Belianský.

Do Siene slávy slovenskej atletiky vo štvrtok uviedli ďalšie dve významné osobnosti: bývalého chodca a najmä úspešného trénera Jozefa Malíka aj výborného vytrvalca a trojnásobného olympionika Róberta Štefka.