Animovaný dobrodružný film Veľrybia pieseň svojím posolstvom presahuje jednotlivca: Prihovára sa celej spoločnosti

S pomocou niekoľkých priateľov musí prekonať rad prekážok a zažiť nečakané dobrodružstvá, aby objavil svoju vlastnú magickú pieseň, s ktorou môže zachrániť oceán a život v ňom. Animovaná rozprávka pre všetky vekové kategórie prichádza do kín 19. februára.
Vincent, dospievajúci vráskavec, je synom slávneho posledného veľrybieho speváka, ktorý až do samého konca chránil oceán a jeho obyvateľov. Keď Vincent tragicky stratí otca a matku, musí zaujať ich miesto a pokračovať ako ochranca podmorského života so svojou vlastnou magickou piesňou. Je však príliš vystrašený, osamelý a neistý. Keď Netvor Leviathan unikne z topiacej sa ľadovej kryhy a začne ohrozovať všetok morský život svojím smrtiacim atramentom, Vincent musí nájsť svoju vlastnú pieseň, aby túto hrozbu zastavil. Stále je však ochromený pochybnosťami o sebe samom a namiesto toho sa vydáva na nebezpečnú cestu do najhlbšieho miesta na dne oceánu, aby priviedol svojich rodičov späť z mýtickej Hviezdnej tône. Jeho poslednou nádejou je, že jeho otec konečne dokáže poraziť Leviathana za neho.
S pomocou svojho kamaráta štítovca Waltera a odvážnej kosatky Darii musí Vincent odolať svojim strachom, prekonať často neočakávané prekážky a naučiť sa mnoho tajomstiev oceánu. Predovšetkým však musí nájsť svoju vlastnú pieseň, ktorá mu pomôže zachrániť život v oceáne.
Trailer k filmu:
Veľrybia pieseň má česko-nemecko-kanadský pôvod, preto má aj troch režisérov. Scenár napísal iránsky filmár Reza Memari, ktorý je autorom aj úspešných animovaných filmov Bocian Riško a Bocian Riško 2. Memariho na napísanie scenára inšpiroval jeho vlastný zážitok. „Pred 15 rokmi som pri sledovaní dokumentu o vráskavcoch narazil na fascinujúci fakt: v ich spoločenstvách existujú skutoční speváci, i keď veda dodnes presne nevie, prečo spievajú a čo ich pieseň znamená,‟ hovorí. „V tej chvíli sa mi v hlave zrodil obraz malej veľryby, ktorá svoj spev nedokáže nájsť – a okamžite som v tom uvidel niečo hlboko ľudské: hľadanie vlastného hlasu.‟
To je posolstvo pre jednotlivcov, ale rozprávka svojou myšlienkou presahuje svet vnútorného sveta človeka a ide ďalej – hovorí o potrebe ochrany oceánov, na ktorých sme všetci závislí. A tak ako je to v prípade veľryby Vincenta, je to v prípade každého jedného z nás: musíme zistiť, že náš hlas má váhu.
Na filme spolupracovalo viac ako 300 tvorcov z Českej republiky, Nemecka a Kanady. Hudbu pre film vytvoril islandský skladateľ Daniel Bjarnason. Memari ňou je nadšený a hovorí: „Jeho hudba je rovnako rozľahlá ako oceán a zároveň intímna ako šepot.‟
V rámci vizuálneho spracovania bolo snahou tvorcov zachovať majestátnosť morských živočíchov a zároveň sa vyhnúť prílišnej karikatúre, hľadali rovnováhu medzi realizmom a jemnou štylizáciou, aby sa diváci každého veku mohli s postavami skutočne prepojiť. Aj emočné prepojenie sa s hrdinami totiž pomáha smerovať k cieľu filmu, o ktorom Memari hovorí: „Dúfam, že diváci si z kina odnesú presne to, čo aj Vincent: že ich hlas má zmysel, že odvaha vie prekonať strach a že spoločne môžeme chrániť niečo nenahraditeľné.‟
V slovenskom znení budeme počuť Davida Hartla, Romana Pomajba, Natáliu Kóšovú, Andreu Karnasovú, Romanu Dang Van, Mila Kráľa, Jonáša Tódu, Pavla Jedlovského, Zuzanu Tlučkovú, Ivana Romančíka či Hanu Gregorovú.
Dobrodružný animovaný film Veľrybia pieseň prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 19. februára.
