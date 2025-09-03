Anglicko mení za Turecko! Ilkay Gündogan opúšťa Manchester City s prestávkou po 9 rokoch

Ilkay Gündogan bude pokračovať v kariére v Galatasaray Istanbul.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Futbal (Liga majstrov): Slovan Bratislava - Manchester City
İlkay Gündoğan (Manchester City) počas zápasu proti Slovanu Bratislava v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov 2024/2025 proti Slovanu Bratislava. Bratislava, 1. október 2024.
Európa Futbal Futbal z lokality Európa

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Ilkay Gündogan prestupuje z Manchestru City do Galatasaray Istanbul. Tridsaťštyriročný stredopoliar podpísal dvojročnú zmluvu s čistým platom 4,5 milióna eur za sezónu. Informoval o tom web ORF.

V poprednom tureckom klube sa Gündogan stretne s krajanom Leroyom Saném, ktorý v lete prestúpil do Istanbulu z FC Bayern Mníchov. Galatasaray privíta Manchester City v Lige majstrov 28. januára.

„Som veľmi šťastný, že budem hrať za Galatasaray. Je to veľký deň pre mňa a moju rodinu,“ citovala rodáka z Gelsenkirchenu s tureckými koreňmi webová stránka Galatasaray Istanbul.

Gündogan pôsobil v Manchestri City do roku 2016 s ročnou prestávkou, keď si v sezóne 2023/2024 odskočil do FC Barcelona. S ManCity vyhral päťkrát Premier League, pridal aj dva triumfy v FA Cupe a tiež víťazstvo v Lige majstrov.

Tréner Pep Guardiola o ňom svojho času povedal, že je jeden z najlepších hráčov, akých v kariére viedol. Gündogan má v zbierke aj bronzovú medailu s tímom Nemecka z ME 2012.

V poslednom čase však už na Etihad Stadium nedokázal nadviazať na svoju úspešnú minulosť a dlhodobo bol považovaný za potenciálneho kandidáta na predaj. Zatiaľ čo prestupové obdobie sa vo väčšine európskych krajín v pondelok zatvorilo, prestupy do Turecka sú stále možné do 12. septembra.

