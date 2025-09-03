Anglicko mení za Turecko! Ilkay Gündogan opúšťa Manchester City s prestávkou po 9 rokoch

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Ilkay Gündogan prestupuje z Manchestru City do Galatasaray Istanbul. Tridsaťštyriročný stredopoliar podpísal dvojročnú zmluvu s čistým platom 4,5 milióna eur za sezónu. Informoval o tom web ORF.
V poprednom tureckom klube sa Gündogan stretne s krajanom Leroyom Saném, ktorý v lete prestúpil do Istanbulu z FC Bayern Mníchov. Galatasaray privíta Manchester City v Lige majstrov 28. januára.
V Česku ospevovaný, Calzonom ignorovaný. Slavia dotiahla prestup útočníka Prekopa
„Som veľmi šťastný, že budem hrať za Galatasaray. Je to veľký deň pre mňa a moju rodinu,“ citovala rodáka z Gelsenkirchenu s tureckými koreňmi webová stránka Galatasaray Istanbul.
Gündogan pôsobil v Manchestri City do roku 2016 s ročnou prestávkou, keď si v sezóne 2023/2024 odskočil do FC Barcelona. S ManCity vyhral päťkrát Premier League, pridal aj dva triumfy v FA Cupe a tiež víťazstvo v Lige majstrov.
Newcastle United začína novú éru - po Isakovi. Klub plánuje rozumne využiť peniaze z najdrahšieho prestupu
Tréner Pep Guardiola o ňom svojho času povedal, že je jeden z najlepších hráčov, akých v kariére viedol. Gündogan má v zbierke aj bronzovú medailu s tímom Nemecka z ME 2012.
V poslednom čase však už na Etihad Stadium nedokázal nadviazať na svoju úspešnú minulosť a dlhodobo bol považovaný za potenciálneho kandidáta na predaj. Zatiaľ čo prestupové obdobie sa vo väčšine európskych krajín v pondelok zatvorilo, prestupy do Turecka sú stále možné do 12. septembra.