Angličanka Hullová zvykne vystresovaná počas zápasov fajčiť, ale na OH v Paríži urobí výnimku

Anglická golfistka Charley Hullová je náruživá fajčiarka a neraz si zapáli aj počas súťaží na zelených greenoch. Počas olympijských hier v Paríži však svoj zlozvyk bude musieť potlačiť. Dôvod je prostý, v dejisku golfových súťaží v Le Golf National nie je povolené fajčiť rovnako ako na všetkých športoviskách v rámci OH 2024.

Fajčenie nie je povolené

„Na ihrisku fajčím, najmä keď som v strese. Je to zvyk, ale tento týždeň to neurobím. Nemám to dovolené,“ vyhlásila 28-ročná Angličanka a ešte dodala: „Určite to ovplyvní môj výkon, ale čo sa dá robiť. Je to také, aké to je.“

Zdravotné a bezpečnostné usmernenia OH 2024 uvádzajú, že fajčenie nie je povolené na žiadnych miestach s výnimkou vyhradených priestorov. A rozhodne medzi nie nepatria miesta určené na súťaž golfistiek, ktorá sa začína v stredu 7. augusta.

Druhá olympiáda

Hullová sa chystá na svoju druhú olympiádu. Pred tromi rokmi v Tokiu skončila dva údery za tretím miestom a bronzovou medailou. V Paríži by to chcela blondínka z Ketteringu vylepšiť. Na konte má päť víťazstiev na turnajoch LPGA a Ladies European Tour a trikrát bola na druhom mieste na major turnajoch.

Ale jeden moment v Lancaster Country Clube v Pensylvánii ju urobil slávnejšou ako takmer všetko, čo doteraz predviedla na golfovom ihrisku. Angličanka priznala, že keď vtedy kráčala na strelnicu, fajčila cigaretu a mala plné ruky práce, niekto ju zrazu požiadal o autogram.

„Vždy rada rozdávam autogramy. Mala som cigaretu v ústach, podpísala som sa a potom sa to video stalo virálnym,“ vysvetlila. Neskôr sa stiahla z Instagramu aj ďalších sociálnych sietí a odvtedy má podľa vlastných slov pokojnejší život.