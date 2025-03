Analytici zhodnotili šance slovenského tímu kvalifikovať sa na majstrovstvá sveta 2026

Slovensko je podľa analytikov favoritom v boji o 2. miesto vo svojej kvalifikačnej skupine o postup na futbalové majstrovstvá sveta v roku 2026, ktoré sa uskutočnia v Kanade, Mexiku a USA. Vyplýva to z údajov analytického portálu Football Meets Data, ktorý hodnotil šance všetkých európskych reprezentácií postúpiť na budúcoročný svetový šampionát.

Pravdepodobnosť, že slovenský tím obsadí prvé miesto vo svojej kvalifikačnej skupine a získa priamu vstupenku na MS, je podľa analytikov 11 %. Favoritom nášho kvarteta v kvalifikačnej A-skupine je podľa odborníkov jednoznačne Nemecko (84 %).

[📊 WC2026 European qualifiers – as of 23 Mar]

All group participants have now been finalized.

▪️ Table shows the probability for each team to finish on each group position.

▪️ Column PO shows the overall probability to play in playoffs (by finishing 2nd or via UNL) pic.twitter.com/uSUW2Skl5l

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 24, 2025