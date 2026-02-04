Americký senátor Graham vyzval Trumpa, aby začal proces dodávok rakiet Tomahawk Ukrajine

Republikán verí, že USA by mali v nasledujúcich týždňoch zvýšiť tlak na ruského prezidenta.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Lindsey Graham
Americký senátor z Republikánskej strany Lindsey Graham. Foto: SITA/AP
Po ruskom útoku na Ukrajinu v noci na utorok republikánsky senátor Lindsey Graham vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby začal proces dodávok rakiet Tomahawk pre Ukrajinu. Graham to uviedol v príspevku na sociálnej sieti X.

Vyhlásil, že súčasný tlak, ktorý USA vyvíjajú na ruského prezidentom Vladimira Putina s cieľom dostať ho za rokovací stôl a nastoliť mier, príliš nefunguje.

„Spojené štáty a Európa by mali dôrazne podporiť myšlienku prezidenta Trumpa zaútočiť na Putinovych ropných klientov, ktorí podporujú jeho vojnovú mašinériu. Prezident Trump podkopal Putinovu ekonomiku tým, že zaútočil na ropné spoločnosti a rafinérie,“ zdôraznil Graham.

Senátor sa domnieva, že clá na Indiu sú dobrým príkladom toho, ako sa veci môžu zmeniť. Podľa neho India teraz kupuje výrazne menej ruskej ropy a ak by sa k nej pridali aj ďalší významní kupujúci, pomohlo by to zastaviť krviprelievanie.

„Napokon, po tomto masívnom útoku … vyzývam prezidenta Trumpa, aby začal proces dodávok rakiet Tomahawk Ukrajine, čo bude z vojenského hľadiska prelomové,“ dodal Graham. Podľa jeho názoru by USA mali v nasledujúcich týždňoch vyvíjať väčší tlak na Putina, pričom poznamenal, že v tejto chvíli je čas kľúčový aspekt.

