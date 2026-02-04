Americký senátor Graham vyzval Trumpa, aby začal proces dodávok rakiet Tomahawk Ukrajine

Po ruskom útoku na Ukrajinu v noci na utorok republikánsky senátor Lindsey Graham vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby začal proces dodávok rakiet Tomahawk pre Ukrajinu. Graham to uviedol v príspevku na sociálnej sieti X.
Vyhlásil, že súčasný tlak, ktorý USA vyvíjajú na ruského prezidentom Vladimira Putina s cieľom dostať ho za rokovací stôl a nastoliť mier, príliš nefunguje.
„Spojené štáty a Európa by mali dôrazne podporiť myšlienku prezidenta Trumpa zaútočiť na Putinovych ropných klientov, ktorí podporujú jeho vojnovú mašinériu. Prezident Trump podkopal Putinovu ekonomiku tým, že zaútočil na ropné spoločnosti a rafinérie,“ zdôraznil Graham.
Senátor sa domnieva, že clá na Indiu sú dobrým príkladom toho, ako sa veci môžu zmeniť. Podľa neho India teraz kupuje výrazne menej ruskej ropy a ak by sa k nej pridali aj ďalší významní kupujúci, pomohlo by to zastaviť krviprelievanie.
Clearly the pressure we’re applying to Putin to come to the peace table and stop massive attacks against Ukraine is not working. President Trump’s idea of going after Putin’s oil customers who prop up his war machine should be pursued with vigor by the U.S. and Europe. President… https://t.co/boShWs8XBH
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 3, 2026
„Napokon, po tomto masívnom útoku … vyzývam prezidenta Trumpa, aby začal proces dodávok rakiet Tomahawk Ukrajine, čo bude z vojenského hľadiska prelomové,“ dodal Graham. Podľa jeho názoru by USA mali v nasledujúcich týždňoch vyvíjať väčší tlak na Putina, pričom poznamenal, že v tejto chvíli je čas kľúčový aspekt.