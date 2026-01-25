Americký horolezec bez istenia vyliezol na tretiu najvyššiu budovu sveta

Americký horolezec Alex Honnold v nedeľu bez istenia vyliezol na najvyššiu budovu Taiwanu. Tchaj-pej 101 sa nachádza v meste Tchaj-pej a má sto poschodí. Stovky divákov sa zhromaždili, aby boli svedkami toho, ako 40-ročný muž lezie na tretiu najvyššiu budovu sveta. Po hodine a pol sa mu podarilo vyšplhať na vrchol 508-metrového mrakodrapu.
Nepálske Himaláje si za ostatné dni vyžiadali už deväť obetí
„Ak na sebe naozaj tvrdo pracujete, zvládnete aj náročné veci,“ povedal Honnold, keď sa spustil dole.
Horolezec sa celosvetovo preslávil v roku 2017, keď bez istenia vyliezol na skalnú stenu El Capitan, ktoré sa nachádza v Yosemitskom národnom parku v štáte v Kalifornia.
Honnold je prvým človekom, ktorý na Tchaj-pej 101 vyliezol bez istenia, ale nie je prvým, kto sa dostal na vrchol. V roku 2004 sa ako prvý tejto výzve postavil Francúz Alain Robert s prezývkou francúzsky Spiderman, ale pre daždivé počasie použil bezpečnostné laná.