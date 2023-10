Rusko-americkú novinárku obvinili zo zhromažďovania informácií o ruských vojenských aktivitách

Rusko-americkú novinárku pracujúcu pre mediálnu spoločnosť financovanú americkou vládou zadržali v Rusku a obvinili ju z toho, že sa nezaregistrovala ako „zahraničný agent“.

Druhý prípad

Uviedol to vo štvrtok jej zamestnávateľ. Redaktorka rozhlasovej stanice Slobodná Európa Alsa Kurmaševová je po reportérovi denníka Wall Street Journal Evanovi Gershkovichovi druhým americkým novinárom, ktorých tento rok zadržali v Rusku. Gershkovicha v marci zatkli za údajnú špionáž.

Kurmaševová sa podľa tlačovej agentúry Tatar-Inform v republike Tatarstan momentálne nachádza v dočasnom zadržiavacom centre. Úrady ju obvinili zo zhromažďovania informácií o ruských vojenských aktivitách „s cieľom odovzdať ich zahraničným zdrojom“.

Nezaregistrovaný americký pas

Údajne dostala informácie o univerzitných učiteľoch, ktorých zmobilizovali do ruskej armády. Kurmaševovú, ktorá žije so svojou rodinou v Prahe, zadržali na medzinárodnom letisku v Kazani 2. júna po tom, ako 20. mája pricestovala do Ruska z dôvodu dôležitých rodinných záležitostí.

Úradníci na letisku zhabali Kurmaševovej americký a ruský pas a dostala pokutu za to, že nezaregistrovala svoj americký pas u ruských úradov. Vo chvíli, keď v stredu čakala na vrátanie pasov, vzniesli voči nej nové obvinenia.