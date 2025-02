Americko-ruské stretnutie v Rijáde podľa USA nebude vyjednávaním o Ukrajine

Stretnutie medzi americkými a ruskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii by sa nemali považovať za „vyjednávanie“ o Ukrajine. Povedala to hovorkyňa amerického ministerstva zahraničia pred utorkovými americko-ruskými rozhovormi v Rijáde.

„Nemyslím si, že by to ľudia mali vnímať ako niečo, čo je o detailoch alebo o postupe vpred v rámci nejakého vyjednávania,“ povedala v pondelok Tammy Bruceová a dodala, že prezident USA Donald Trump poveril amerických predstaviteľov, aby „efektívne nadviazali na stredajší telefonický hovor, ktorý mal s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom„.

Kľúčoví európski lídri v pondelok pricestovali do Paríža na mimoriadny samit zvolaný francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, aby sa dohodli na koordinovanej reakcii na zmenu americkej politiky vo vzťahu k vojne na Ukrajine. Britský premiér Keir Starmer sa na budúci týždeň vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby prediskutoval „širokú škálu otázok“, potvrdil v pondelok hovorca britskej vlády. Starmer dúfa, že Spojené kráľovstvo môže pôsobiť ako most medzi Európou a Spojenými štátmi v otázke vojny na Ukrajine, pričom zdôrazňuje, že Británia by mohla mať „jedinečnú úlohu“ pri zabezpečení akéhokoľvek prímeria na Ukrajine.