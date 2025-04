Americké tenistky zdolali Dánky. O postup sa pobijú so Slovenkami, majú pred nimi rešpekt - FOTO

Americké tenistky úspešne vstúpili do bojov v kvalifikačnej skupine Pohára Billie Jean Kingovej. V Bratislave zvíťazili nad Dánskom 3:0 na zápasy.

O víťazovi skupiny a postupujúcom na finálový turnaj v čínskom Šen-čene tak rozhodne ich duel so Slovenkami, ktorý sa začne od 15.00 h.

Body pre USA zabezpečili Hailey Baptisteová, Bernarda Perová a deblistky Desirae Krawczyková s Asiou Muhammadovou.

Majú nám čo oplácať

Kapitánka USA Lindsay Davenportová bola s výkonom svojich hráčok v stretnutí proti Dánsku spokojná a už teraz sa teší na súboj proti Slovensku, píše web stz.sk.

„Vedeli sme, že to bude zložitý víkend. V stretnutí proti Dánsku sme boli favoritom, čo občas môže byť zväzujúce. Som veľmi hrdá na obe moje singlistky, ako sa zhostili svojej úlohy, keďže pre každú to bol prvý štart v tejto súťaži.

Všetci sa už tešíme na stretnutie proti Slovensku. Máme im čo odplácať. Atmosféra v aréne bude určite výborná. Vieme, že Slovenky sú ťažkými súperkami, všetky hráčky hrajú svoj najlepší tenis, keď reprezentujú svoju krajinu,“ uviedla bývalá svetová jednotka v rebríčku WTA.

Davenportová, ale aj samotné hráčky, sú si vedomé toho, čo musia splniť.

„Musíme sa na to dobre pripraviť. Vlani v Malage mali úžasnú cestu až do finále, výborne pracujú ako tím. Dôležité bude dobre zachytiť začiatok. Uvidíme, ako to celé napokon dopadne,“ doplnila pre spomínaný web.

V minulom ročníku súťaže naše zdolali Američanky v osemfinále, a síce 2:1 na zápasy.

Favoritkami, ako aj naposledy, sú hráčky Spojených štátov amerických. Tímové súťaže však možno o čosi viac sedia tenistkám zo Slovenska.

Rozhodnuté môže byť už po dvojhrách, čo by znamenalo postup jedného či druhého tímu. Štvorhra by sa tak hrala iba „z nutnosti“.

Iba víťaz trojčlennej skupiny sa dostane medzi elitnú osmičku. Okrem domácej Číny sa tam predstavia aj Talianky, ktoré minulý rok zdolali vo finále práve rodáčky spod Tatier.

Ďalšími istými účastníkmi sú tenistky Kazachstanu, Španielska, Ukrajiny a Veľkej Británie. Zostávajú už len dve posledné miestenky.