Americké sankcie podľa Putina výrazne neovplyvnia ekonomickú prosperitu Ruska

Najnovšie americké sankcie zamerané na dve veľké ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil sú vážne, ale nie dostatočne silné na to, aby výrazne ovplyvnili ekonomiku. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin. „Samozrejme, sankcie sú pre nás vážne, to je jasné. Budú mať určité dôsledky, ale nebudú mať významný vplyv na našu ekonomickú prosperitu,“ povedal Putin novinárom.
Dodal, že sankcie sú nepriateľským aktom, ktorý neposilňuje vzťahy medzi Ruskom a USA, ktoré sa len prednedávnom začali zotavovať.
Trump sa na začiatku svojho funkčného obdobia pokúsil posilniť vzťahy s Ruskom, ale čoraz viac ho frustruje Putinovo odmietnutie súhlasiť s prímerím a sťažuje sa, že mierové rozhovory s ním nikam nevedú.
Putin sľubuje pokračovanie dialógu aj drvivú reakciu na americké rakety Tomahawk
Republikánsky prezident mesiace odkladal zavedenie nových obmedzení voči Rusku, ale jeho trpezlivosť sa pretrhla po tom, čo sa plány na nový summit s Putinom v Budapešti zrútili. Napriek tomu, aj po nových sankciách a odložení summitu, sa zdalo, že Putin zostal otvorený dialógu. „Dialóg je vždy lepší ako konfrontácia alebo akékoľvek spory, a najmä vojna. Vždy sme podporovali pokračovanie dialógu,“ povedal Putin novinárom.
„Ak by však bolo Rusko napadnuté americkými raketami Tomahawk, o čo sa Ukrajina usiluje, odpoveď by bola veľmi silná, ak nie drvivá,“ dodal.