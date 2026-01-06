Americké ministerstvo spravodlivosti našlo ďalší milión „Epsteinových“ súborov

Americké ministerstvo spravodlivosti v pondelok oznámilo, že stále preveruje viac než dva milióny dokumentov, ktoré môžu súvisieť so zosnulým odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. Rezort tak zostáva viac než dva týždne po termíne, do ktorého mal podľa zákona o transparentnosti zverejniť všetky súvisiace spisy.
Zverejňovanie mešká
Ministerstvo začalo zverejňovať materiály z desaťročia trvajúceho vyšetrovania zosnulého finančníka minulý mesiac, ale nedodržalo termín stanovený na 19. decembra. V liste federálnemu sudcovi uviedlo, že viac ako dva milióny dokumentov je ešte stále „v rôznych fázach kontroly“.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo zverejňovať spisy sexuálneho predátora Epsteina
Doteraz bolo zverejnených 12 285 dokumentov s viac ako 125‑tisíc stranami, čo predstavuje menej než jedno percento balíka, ktorý sa aktuálne prehodnocuje. Ministerstvo tiež 24. decembra identifikovalo viac než milión ďalších súborov, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej kontrole. Časť z nich sú zrejme duplikáty, no aj tie si vyžadujú spracovanie a odstránenie duplicít.
Zostáva ešte veľa práce
„Zostáva ešte veľké množstvo práce,“ píše sa v liste podpísanom ministerkou spravodlivosti Pam Bondiovou. V najbližších týždňoch má dokumenty preverovať viac než 400 právnikov ministerstva, ktorým bude pomáhať aj najmenej 100 príslušníkov FBI vyškolených na prácu s citlivými údajmi obetí.
Danko žiada od Lajčáka vysvetlenie kontaktov s Epsteinom a pýta sa na možné majetkové výhody
PrezidentDonald Trump, ktorý bol v minulosti blízkym Epsteinovým priateľom a častým návštevníkom jeho súkromných večierkov spájaných s neviazanou sexuálnou zábavou vrátane maloletých dievčat, čelí kritike demokratov za to, že všetky spisy neboli zverejnené včas. Administratíva sa bráni tým, že je potrebné chrániť citlivé informácie o obetiach.