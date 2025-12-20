Americké ministerstvo spravodlivosti začalo zverejňovať spisy sexuálneho predátora Epsteina

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok zverejňovať dlho očakávaný súbor dokumentov z vyšetrovania politicky výbušného prípadu odsúdeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, aj keď väčšina materiálu zostala značne redigovaná.
Vo zverejnenom materiáli sa nachádza množstvo fotografií zobrazujúcich bývalého demokratického prezidenta Billa Clintona a ďalšie významné osobnosti vrátane Micka Jaggera či Michaela Jacksona v spoločnosti Jeffreyho Epsteina.
Rozsiahle začiernenie mnohých dokumentov – v kombinácii s prísnou kontrolou ich zverejňovania zo strany úradníkov administratívy prezidenta Donalda Trumpa – vyvolalo skepticizmus, či toto odhalenie umlčí konšpiračné teórie o utajovaní skutočností na vysokých miestach.
Bohatí a mocní
Napriek tomu dokumenty vrhajú aspoň trochu svetla na dôverné väzby odsúdeného pedofila na bohatých, slávnych a mocných – medzi nimi aj na súčasného šéfa Bieleho domu.
Najmenej jeden súbor obsahuje desiatky cenzurovaných obrázkov nahých alebo sporo odetých postáv. Na iných sú Epstein a jeho spoločníci so zakrytými tvárami, ako pózujú so strelnými zbraňami.
Na jednej z doteraz nezverejnených fotografií je aj Epsteinova dohadzovačka Ghislaine Maxwellová s bývalým britským princom Andrewom, ktorý leží natiahnutý cez nohy piatich ľudí. Maxwellová si v súčasnosti odpykáva 20-ročný trest väzenia za kupliarstvo a iné delikty.
Na inej fotografii je zachytený mladistvo pôsobiaci Bill Clinton, ako oddychuje vo vírivke, pričom časť záberu je začiernená. Na ďalšej fotke pláva Clinton po boku tmavovlasej ženy, ktorá vyzerá ako Maxwellová.
Demokrati sú rozčarovaní
Americkí demokrati vyjadrili rozčarovanie nad tým, že zverejnenie dôkazov zďaleka nespĺňa požiadavky nedávno prijatého zákona o transparentnom zverejnení Epsteinových spisov.
Podľa nového federálneho zákona mal byť celý spis zverejnený do piatku, pričom obmedzenia sa mali týkať len súkromia obetí.
„Tento súbor výrazne redigovaných dokumentov, ktoré dnes zverejnilo ministerstvo spravodlivosti, je len zlomkom celého súboru dôkazov,“ povedal líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer.
„Samotné zverejnenie hory začiernených strán porušuje ducha transparentnosti a literu zákona. Napríklad všetkých 119 strán jedného dokumentu bolo úplne začiernených,“ dodal Schumer.
Bývalý kamarát
Donald Trump, ktorý kedysi považoval svojho suseda z Palm Beach na Floride Epsteina za blízkeho priateľa, sa celé mesiace usiloval zablokovať zverejnenie inkriminovaných spisov. Epstein zomrel v roku 2019 vo väzenskej cele v New Yorku, kde čakal na súdny proces v súvislosti s obvineniami zo sexuálnych a iných deliktov.
Trump sa kedysi pohyboval na rovnakej spoločenskej scéne Palm Beach a New Yorku ako Epstein a počas 90. rokov sa s ním objavoval na rôznych podujatiach. Vzťahy s Epsteinom Trump prerušil dávno pred jeho zatknutím v roku 2019 a v tomto prípade nečelí žiadnym obvineniam.