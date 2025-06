Američania utrpeli debakel od Švajčiarov, tréner Pochettino prijíma zodpovednosť za štvrtú prehru v rade - FOTO

Futbalisti Spojených štátov amerických prehrali v generálke na Gold Cup tvrdú domácu prehru 0:4 s výberom Švajčiarska.

Už po 36 minútach v Nashville viedli hostia po góloch Dana Ndoyeho, Michela Aebischera, Breela Embola a Johana Manzambiho, čo vyvolalo nespokojnosť a piskot domácich fanúšikov na štadióne Geodis Park.

Pre zverencov Mauricia Pochettina ide už o štvrtú prehru bez prerušenia, čo sa americkému tímu naposledy stalo ešte v roku 2007. Tréner Pochettino, ktorý pripravuje mužstvo na Gold Cup a budúcoročné majstrovstvá sveta, musel improvizovať bez viacerých opôr.

Christian Pulisic z AC Miláno požiadal o voľno, zatiaľ čo Weston McKennie a Tim Weah z Juventusu Turín chýbali pre účasť ich tímu na MS klubov.

„V prvom rade je to moja zodpovednosť, výber základnej jedenástky. Chcel som dať priestor niektorým hráčom, ale nikdy sme neboli v zápase,“ priznal Pochettino po zápase.

Obranca Walker Zimmerman sa snažil situáciu zľahčiť a zdôraznil, že tím má ešte čas na zlepšenie pred domácim svetovým šampionátom.

„Je ľahké pozrieť sa na jeden polčas a myslieť si, že sa všetko rúca, že sa z takého výsledku nevieme vrátiť. Ale pozrite sa na prípravu pred MS 2022 – zdolali sme Maroko 3:0 a oni sa na svetovom šampionáte dostali do semifinále. Veci sa menia. Nie je to koniec sveta. Uvedomujeme si, že to nebolo dosť dobré, ale musíme to otočiť a už nikdy takto nezačať zápas,“ uviedol.

Američania odštartujú Gold Cup – majstrovstvá Severnej a Strednej Ameriky a Karibiku – v nedeľu proti Trinidadu a Tobagu.