Alfons Mucha bol geniálny fotograf, odhaľuje výstava na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch

Nadácia Mucha pripravila na rok 2024 šesťdielnu výstavu s názvom Mucha a fotografia: Osobná vízia, ktorá je treťou časťou projektu Muchova cesta. Jeho súčasťou sú aj Piešťany. Slovenská časť výstava bola otvorená 11. mája slávnostnou vernisážou na Kúpeľnom ostrove, ktorý Alfons Mucha rád a často navštevoval. Jeho diela môžu milovníci umenia obdivovať do 31. októbra 2024.

Piešťanské kúpele sa v roku 2023 stali prvým miestom mimo územia Českej republiky, ktoré sa pripojilo k projektu Muchova cesta. Prvá výstava mala obrovský úspech, videlo ju 30-tisíc ľudí. Tento rok predstavuje Nadácia Mucha svetoznámeho umelca ako geniálneho fotografa. Šesťdielna výstava približne 120 fotografických diel Alfonsa Muchu, ale aj ikonických plagátov, kresieb, štúdií, osobných predmetov, sôch a obrazov z rodinnej zbierky bude prístupná na piatich miestach v Českej republike (Ivančice, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou, Doubravice nad Svitavou, zámok Zbiroh) a jednom na Slovensku (Piešťany). „Ako ukázala predchádzajúca séria výstav Nadčasový Mucha: Prepojenie sveta (2022) a Alfons Mucha: Kvetinové svety (2023), Mucha bol popredným predstaviteľom secesie, známym najmä vďaka svojim plagátom a širokej škále dekoratívnych diel, ktoré vytvoril v Paríži koncom 19. storočia. Menej známe je však to, že Mucha sa začal venovať fotografovaniu dávno predtým, ako sa preslávil vo francúzskom hlavnom meste, a táto vášeň ho sprevádzala aj v záverečnej fáze jeho umeleckej kariéry v 30. rokoch 20. storočia,“ hovorí Tomoko Sato, kurátorka výstavy.

Foto: Rezort Piešťany

Muchova nadácia dnes uchováva približne 2 500 jeho fotografií. Zachovali sa ako dobové tlače alebo negatívy na sklenených platniach/celuloide a pokrývajú mimoriadne širokú škálu tém: nielen ateliérové modely, snímky jeho rodiny a priateľov, portréty, krajinky, prírodné a architektonické štúdie, ale aj dokumentárne a inscenované fotografie (mise-en-scène). Na piešťanskej časti výstavy Mucha a fotografia: Osobná vízia sa podieľalo aj župné Balneologické múzeum Imricha Wintera s exponátmi zo svojej zbierky, ktoré mapujú vzťah Alfonsa Muchu a jeho rodiny k Piešťanom. „K projektu Muchova cesta sme sa vlani pripojili v záujme ďalšieho rozvoja obľúbenej destinácie. Návštevnosť minuloročnej výstavy ukázala, že to bol správny krok. Verím, že diela Alfonsa Muchu aj tentoraz na Kúpeľný ostrov prilákajú milovníkov umenia, ale aj historických zaujímavostí, ktoré budú súčasťou výstavy vďaka spolupráci župného Balneologického múzea Imricha Wintera s Nadáciou Mucha,“ hovorí trnavský župan Jozef Viskupič.

„Alfons Mucha trávil na Kúpeľnom ostrove príjemné chvíle aj so svojimi blízkymi. Som rád, že v tejto tradícii pokračujú aj jeho vnuk John Mucha a pravnuk Marcus Mucha. Domácim i zahraničným návštevníkom piešťanských kúpeľov ponúkajú možnosť obdivovať jedinečné diela priamo v srdci Kúpeľného ostrova, neďaleko hotela Thermia Palace, pre ktorý tento umelec vytvoril svoje jediné dielo so slovenským motívom Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia,“ dodáva Peter Bednarčík, generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. „Výstavy na Morave majú pre mňa osobitný význam a Muchova cesta, ktorá spája miesta, kde Alfons pôsobil, je pre mňa osobne veľmi dôležitá. Nesmierne ma teší veľký záujem o Muchovu cestu a veľmi milo nás prekvapila vysoká návštevnosť v Piešťanoch, prvej zahraničnej zastávke Muchovej cesty,“ hovorí John Mucha, vnuk Alfonsa Muchu. Ako každý rok, aj teraz sú pre deti a študentov pripravené maľovanky a zábavnou formou pripravený príbeh Alfonsa Muchu. Učitelia budú mať k dispozícii pedagogické materiály. „Predstaviť Alfonsa Muchu deťom a mladým ľuďom je pre nás mimoriadne dôležité. Prostredníctvom Alfonsovho úspešného príbehu sa snažíme sprostredkovať myšlienku, že ak máte sen, cieľ, vášeň a tvrdo na ňom pracujete, uspejete. Tak ako chudobný chlapec z južnej Moravy,“ dodáva Marcus Mucha, pravnuk Alfonsa Muchu a výkonný riaditeľ nadácie.

Foto: Rezort Piešťany

Vlani si výstavu z cyklu Muchova stopa nenechalo ujsť 70 000 návštevníkov v Českej republike a 30 000 návštevníkov na Slovensku. Projekt Muchovej cesty iniciovala Muchova nadácia a formálne ho potvrdila Memorandom o spolupráci pri prezentácii odkazu a diela Alfonsa Muchu a spája miesta významne spojené so životom umelca. Stalo sa tak počas slávnostného večera pri príležitosti návratu Slovanskej epopeje do Moravského Krumlova 10. septembra 2021. Druhý ročník výstavy umeleckých diel Alfonsa Muchu môžete obdivovať v Napoleonských kúpeľoch na Kúpeľnom ostrove a je otvorená denne okrem pondelka (utorok – nedeľa) od 10:00 do 18:00 hod.

