Alcaraz otočil finále v Monte Carle a získal tam prvý titul. Musetti bojoval so zdravotnými problémami - VIDEO, FOTO

Carlos Alcaraz získal svoj prvý titul na turnaji v Monte Carle po víťazstve 2:1 na sety nad Talianom Lorenzom Musettim.

Pre 21-ročného Španiela, štvornásobného grandslamového víťaza, to znamená šiesty titul z kategórie turnajov Masters 1000 a jeho najprestížnejší od minuloročného triumfu vo Wimbledone.

„Som naozaj šťastný, že som tu prvýkrát vyhral,“ povedal podľa agentúry AFP Alcaraz, ktorý pri svojej jedinej predchádzajúcej účasti na turnaji v roku 2022 prehral hneď v prvom kole.

Vyplatilo sa to

„Bol to naozaj náročný týždeň s množstvom ťažkých situácií. Som na seba naozaj hrdý, ako som sa so všetkým vyrovnal. Bol to pre mňa naozaj náročný mesiac na kurte aj mimo neho. Keď vidím, ako sa celá tvrdá práca vyplatila, som naozaj šťastný,“ uviedol Španiel.

Alcaraz sa v rebríčku posunie o jedno miesto vyššie a z druhej priečky vytlačí Nemca Alexandra Zvereva.

Naopak, Musetti, ktorý mal v treťom sete problémy s pravou nohou a bol ošetrovaný, si vylepší kariérne maximum na 11. pozíciu.

Chce odplatu

„Lorenzo má za sebou naozaj náročný týždeň, dlhé a intenzívne zápasy. Je mi ho ľúto, je to jeden z najlepších výsledkov, ktoré dosiahol. Skončiť takto nie je ľahké. Dúfam, že to nie je nič vážne a že čoskoro bude stopercentný,“ dodal Alcaraz.

„Bol to pravdepodobne jeden z mojich najlepších turnajov. Som sklamaný, že som zápas nedokázal ukončiť tým najlepším spôsobom pre divákov. Zaslúžili si to. Pokúsim sa vrátiť a odplatiť to,“ priblížil Musetti podľa agentúry AFP.

Od Nadala je ďaleko

Alcaraz teda získal svoj prvý titul z tohto podujatia.

Na rekordmana Španiela Rafaela Nadala však stráca ešte desať triumfov na monackom turnaji.

Prvý set získal Talian v pomere 6:3 na gemy, no od toho času dominoval „Carlito“, keď zvyšné dejstvá ovládol postupne 6:1 a 6:0 na gemy.