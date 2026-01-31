Albert Riera prekvapivo trénersky prevezme nemecký Eintracht Frankfurt

Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt nečakane vymenoval Alberta Rieru za nového hlavného trénera. Španielsky kouč doteraz pôsobil pri slovinskom klube NK Celje a nemecký tím prevezme v pondelok 2. februára. Zmluvu má do 30. júna 2028.
Podľa dostupných informácií klub zaplatí za Rieru prestupný poplatok vo výške 1,3 milióna eur. „V Albertovi Rierovi sme vedome zvolili trénera, ktorý preferuje moderný, intenzívny a útočný štýl hry. Má medzinárodné skúsenosti, jasnú futbalovú filozofiu a zreteľný prístup k každodennej práci s tímom,“ uviedol Markus Kroesche, športový riaditeľ Eintrachtu.
Eintracht Frankfurt získal japonského krídelníka Doana z konkurenčného Freiburgu
Klub z Frankfurtu nad Mohanom zároveň oznámil, že Riera požiadal o možnosť viesť svoj posledný zápas pri Celje proti Mariboru, ktorý je naplánovaný na nedeľu.
Albert Riera je bývalý profesionálny futbalista, ktorý počas kariéry obliekal dres až jedenástich klubov. Hral aj za FC Liverpool, Galatasaray Istanbul, Espanyol Barcelona a tiež na krátky čas hosťoval v Manchestri City. Za španielsku reprezentáciu odohral 16 zápasov.
Nový Salah? Manchester City získal egyptského kanoniera z Eintrachtu Frankfurt
Po ukončení hráčskej kariéry začal trénerskú dráhu ako asistent v Galatasarayi, následne bol hlavný kouč v slovinskej Olimpiji Ljubljana, s ktorou získal ligový titul i pohár. Na trénerskej pozícii vo francúzskom Bordeaux pôsobil len deväť mesiacov, po ktorých dostal padáka.
Vrátil sa do Slovinska a prevzal vedenie v NK Celje, s ktorým vyhral Slovinský pohár a jeho tím má v slovinskej ligovej tabuľke náskok 12 bodov.
Famózny gól brankára! Trubin poslal Benficu do vyraďovacej časti a Real Madrid prišiel o osemfinále - VIDEO
Eintracht Frankfurt sa rozhodol pre zmenu trénera po odvolaní Dina Toppmölera v polovici januára kvôli série zlých výsledkov. Toppmöller priviedol klub k tretiemu miestu v I. bundeslige v predchádzajúcej sezóne, čo bolo najlepšie umiestnenie za posledné tri dekády, no Eintracht je v aktuálnom ročníku až osmy s mankom deviatich bodov na priečky zaručujúce účasť v Lige majstrov. Okrem toho bol klub už vypadol z pohárovej Európy.
Počas víkendu, teda do príchodu Rieru, povedú A-tím dočasní kouči Dennis Schmitt a Alexander Meier. Eintracht v sobotu hostí Bayer Leverkusen.