Alan Hyža: Zem, ktorá zostáva

V spoločnosti arteA ppb vyšla v poradí dvanásta kniha dokumentárneho fotografa Alana Hyžu. Nazval ju Zem, ktorá zostáva a vybral do nej 85 farebných fotografií zhotovených analógovým stredoformátovým fotoaparátom na formát negatívov 6 x 7 a 6 x 6 cm.

Po neoficiálnom novembrovom predstavení v Banskej Štiavnici, kde väčšina fotografií vznikla, autor knihu uviedol do života v Bratislave – v kinosále Slovenskej národnej galérie v rámci podujatia FOTOpondelok. Ide o diskusný formát – živé stretnutia, ktoré vytvárajú priestor pre fotografov, kurátorov a nadšencov fotografie.

Hoci na rozdiel od čiernobielych fotografií z dosiaľ poslednej dvojice kníh Alana Hyžu – Memoria – miznúce Slovensko (Slovart 2017) a Spiš – tiene a ozveny (arteA ppb 2020) autor siahol po farebnom filme, v ostatnom zostal verný svojmu rukopisu. Na súbore fotografií pracoval niekoľko rokov. Prvotným impulzom bol rezidentský pobyt v kultúrnom a turistickom centre Hájovňa pri Červenej studni. Počas nasledujúcich troch rokov absolvoval cestu z Bratislavy do Banskej Štiavnice nespočetne veľakrát, aby hľadal ľudí a lokality v meste a jeho okolí. A ako sú jeho priaznivci zvyknutí, opäť volil objekty, ktoré si turisti často vôbec nevšimnú.

Foto: Alan Hyža

Potvrdzujú to aj prvé ohlasy z banskoštiavnického prostredia. „Je to iný pohľad na Štiavnicu. Miesta a mnohí ľudia sú dôverne známi, ale Alan Hyža ich zachytil inak, ako ich bežne vidíme. Úplne mimo tisícov turistov, mimo pozlátka a biznisu, žiadne modré oblohy a šťastní ľudia pod nimi. Fotky ukazujú, že v Štiavnici žijú normálni ľudia a je to normálne mesto, od ľudí na okraji až po riaditeľov, od čertov až po anjelov, od významných pamiatok až po špinavé zákutia, od pekných domov až po barabizne… Fotografie sú temné a väčšinou smutné, ale o to výraznejšie z nich vidieť, že Štiavnica nie je iba snobská gýčová destinácia, ale že si tu ľudia žijú svoje normálne životy – i keď pre každého znamená pojem »normálny život« asi niečo iné…“, odznelo počas jednej z diskusií.

Podobne to vidí aj autor: „Banská Štiavnica je fenomén. Je chránená, nádherná, fotogenická, avšak pre mňa úplne inak ako pre väčšinu jej nadšencov. Je to mesto s neobyčajnou históriou a charizmou, ktoré je zároveň plné tajomstiev a neobyčajných ľudí a udalostí. Tak ako vždy, mojím cieľom nebolo odfotiť notoricky známe miesta a pamiatky. Moju pozornosť pritiahlo to, čo je pri bežnom pohľade väčšinou skryté – nevyslovené tajomno, posolstvá minulosti, neobyčajní ľudia. Pôvodný koncept sa postupne rozvinul do podoby, ktorá prekvapila aj mňa samého. Mesto a jeho obyvatelia ma prijali a ukázali sa mi v inom svetle. A to som sa v tomto fotografickom súbore snažil zachytiť.“

Najnovšia kniha Alana Hyžu Zem, ktorá zostáva ešte len začala svoju cestu k obdivovateľom klasickej fotografie. V januári (16. 1. 2024) o nej bude autor rozprávať v Podkroví Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Prvé výstavy sú naplánované na máj budúceho roka v Schemnitz gallery a Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.

Foto: Alan Hyža

Autor: Alan Hyža

Počet strán: 180

Formát: 30 mm x 32 mm

Odporúčaná cena: 60 eur

Pre viac informácií a prípadné ďalšie fotografie napíšte na: artea@arteappb.sk

Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

