Ako znížiť účty za energie v roku 2024? Nespoliehajte sa iba na výmenu kotla

Inflácia a energetická kríza nás nútia siahať stále hlbšie do peňaženiek. Ak hľadáte možnosti ,ako znížiť účty za energie, riešení je hneď niekoľko.

Väčšina z nás pri hľadaní možností, ako znížiť účty za energie súvisiace s vykurovaním domu začne výmenou starého kotla za efektívnejší vykurovací systém. Ide síce o krok správnym smerom, ale bez primeranej izolácie je to ako vyhadzovať peniaze doslova von oknom.

Účinná izolácia by preto mala byť srdcom každej stratégie na znižovanie účtov za energiu. Aj keď totiž vymeníme starý neefektívny kotol na tuhé palivo, bez zateplenia sa situácia dramaticky nezlepší. Teplo bude mať stále rovnakú únikovú cestu. A keď zoberieme do úvahy fakt, že až 80 percent spotrebovanej energie použijeme na vykurovanie objektu, nemali by sme izolovanie stavby určite podceniť.

Najviac tepla uniká cez steny a strechu

Zo znaleckých posudkov vyplýva, že najviac tepla uniká cez steny a strechu. Vysoké percentá tepelných strát zaznamenávajú aj nezateplené podkrovia, balkóny a pivnice. Pri rodinných domoch dosahujú tieto straty tepla dokonca až 65 percent! Aby sme tomu zabránili, mali by sme najskôr zatepliť budovu, v ktorej bývame, a až potom vymeniť vykurovací systém. Po vykonaní účinnej tepelnej izolácie nám potom na vykurovanie objektu stačí oveľa slabší kotol ako pred zateplením.

Aký izolant je najlepší?

Na Slovensku sa už dlhé roky používa na izolovanie domov polystyrén a minerálna vlna. Tieto materiály majú však niekoľko nevýhod. Vrchol v oblasti tepelnej izolácie v súčasnosti predstavuje tvrdý PIR polyuretán v mäkkom obklade ako napríklad panely Thermano, ktorý sa v stavebníctve dlhodobo používa najmä v západnej Európe, Austrálii a USA. Tento izolant sa stáva populárnym aj u nás, a to najmä vďaka svojej vysokej energetickej efektívnosti. Dosky Thermano v porovnaní s inými výrobkami podobnej hrúbky totiž dokážu ušetriť oveľa viac energie ako iné termoizolátory dostupné na trhu.

Výhody dosiek Thermano

Panely Thermano majú veľa výhod, ktoré sú pri použití tradičných izolantov ťažko dosiahnuteľné. Medzi najdôležitejšie z nich patria:

Thermano je materiál, ktorý je kapilárne neaktívny, čo znamená, že neabsorbuje vodu. S nasiakavosťou menšou ako 2 percentá funguje aj ako unikátny izolant základov a podláh.

Tepelnú izoláciu Thermano nepoškodzujú hlodavce, napríklad kuny, ktoré obľubujú bývanie v našich podkroviach a dokážu ho značne zdevastovať.

Thermano je odolný voči rozpúšťadlám často používaným v stavebnom priemysle, ako sú lepidlá, farby a riedidlá.

V prípade šikmej strechy možno panely Thermano použiť na podkrokvovú a nadkrokvovú izoláciu (bez tepelných mostov a bez problémov s odvetrávaním). Thermano je možné kombinovať aj s inými izolantmi, čo má v podkrovných priestoroch veľký význam.

Izolácia zvnútra – spôsob, ako znížiť účty za kúrenie

Pomerne často sa môžeme stretnúť s problémom tzv. chladných zón – izby, chodby, podkrovia alebo okolo okien. To sú miesta, ktoré je teraz možné efektívne izolovať bez straty cenného priestoru. V prípade chodieb alebo schodísk by mala byť izolácia umiestnená zo strany nevykurovaných miestností. Problém nastáva, keď šírka našej miestnosti nie je veľká a pokladanie izolačného materiálu navyše zaberá cenné centimetre.

S takouto situáciou sa však môžeme vyrovnať výberom materiálu s výnimočnými tepelnotechnickými vlastnosťami, ale aj najlepším pomerom hrúbky k izolácii, teda Thermano GK integrovaným so sadrokartónom. Jedinečný pomer hrúbky dosky k jej izolačným vlastnostiam umožňuje až o 5 percent väčší priestor ako pri iných riešeniach. Thermano GK výrazne urýchľuje proces dokončovania interiéru, pretože po rýchlom osadení dosiek zostáva už len vytmeliť škáry medzi nimi, podklad napenetrovať a použiť farbu, tapetu alebo lazúru.

Neprerábajte zbytočne na energiách – investujte do izolácie Thermano a získajte nielen úsporu, ale aj pohodlnejší a ekologickejší domov. V roku 2024 môžete byť s panelmi Thermano o krok vpred – v úsporách, pohodlí a starostlivosti o životné prostredie. Výrobcom a dodávateľom tohto materiálu s dlhoročnými skúsenosťami je napríklad spoločnosť Balex Metal, ktorá patrí k významným výrobcom stavebných materiálov nielen na slovenskom trhu.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Balex Metal