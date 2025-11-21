Ako zarobiť na nehnuteľnostiach, keď ceny klesajú

Pri bežných investoroch to často platí – ich výnosy pochádzajú z prenájmu a z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou. Keď ceny stoja alebo klesajú, ich zisky prirodzene slabnú.
Existuje však aj iný spôsob, ktorý sa nespolieha na rast cien ani na špekulácie. Je založený na financovaní nehnuteľností, kde výnos nevzniká z budúcej hodnoty, ale z vopred nastaveného scenára, podľa ktorého sa obchod riadi od prvého dňa.
Podľa CEO skupiny BizPartner Group, Ing. Martina Fodora, vzniká po skončení realitnej eufórie a pri spomalení trhu najviac zaujímavých príležitostí. Majitelia nehnuteľností, fliperi či developeri často potrebujú jednoduché, rýchle a flexibilné financovanie. Bankové procesy sú pomalé, administratívne náročné a nie vždy dokážu poskytnúť riešenie v čase, keď ho klient reálne potrebuje.
BizPartner Group pôsobí v tomto prostredí už 18 rokov, zrealizovala viac ako 1 000 realitných obchodov a vybudovala model, ktorý nestojí na tom, že „si vyberie správnu nehnuteľnosť“ alebo čaká na rast cien. Opiera sa o schopnosť rýchlo vyhodnotiť príležitosť, presne nastaviť scenár financovania, zabezpečiť vysokú mieru krytia a realizovať obchod podľa jasne definovaných pravidiel. Vďaka tomu dokáže dosahovať výsledky aj v čase stagnácie či poklesu trhu, čím si získala dôveru stoviek investorov.
Spoločnosť poskytuje riešenia tam, kde je rozhodujúca rýchlosť, profesionalita a transparentný proces. Každá spolupráca prebieha podľa vopred definovaných krokov – od spôsobu financovania až po kontrolu zabezpečenia. Práve tieto pevné postupy umožňujú dosahovať stabilné výsledky bez ohľadu na vývoj trhu.
