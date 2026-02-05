Ako vytvoriť romantickú atmosféru nielen v spálni?

Sviatok zamilovaných sa už blíži a s ním aj ideálna príležitosť dopriať si doma viac pokoja, pohody a chvíľ strávených vo dvojici. Premeňte svoju domácnosť na hniezdočko lásky, kde záleží na každom detaile – od hebkého posteľného prádla a hrejivých lôžkovín až po drobnosti, ktoré doladia atmosféru spoločných večerov. V ponuke značky Brotex nájdete všetko, čo potrebujete na vykúzlenie týchto výnimočných momentov.
Brotex, relaxačný maznavý vankúš
Zaspávajte v objatí skutočného pohodlia! S maznavým vankúšom od značky Brotex bude každý unavený večer aj ospalé ráno o poznanie príjemnejšie. Vďaka svojmu ergonomickému tvaru je vhodný na spánok na boku aj na chrbte a zároveň poslúži ako ideálna opora pri čítaní a oddychu. Pomáha nájsť optimálnu polohu tela a prispieva k uvoľneniu ramien a šije. Skrátka ideálny partner do vašej postele. Výplň vankúša tvorí guličkové duté vlákno, ktoré je z praktických dôvodov umiestnené v samostatnom poťahu so zipsovým uzáverom. V prípade znečistenia ho tak jednoducho vyberiete a vrchný materiál bez problémov vyperiete. Vyberať si môžete hneď z niekoľkých veľkostí – 45×120 cm, 50×145 cm a 55x 180cm. Dostupný v e-shope www.brotex.sk od 31,18 €.
Brotex, kuchynské textílie s motívom srdiečok
Chceli by ste preniesť kúsok valentínskej atmosféry aj do kuchyne? V ponuke značky Brotex nájdete všetko, po čom vaša romantická duša túži. Elegantné motívy Patchwork love a Čipkové srdce dodávajú praktickým textíliám pocit nežnosti, ktorý zútulní váš domov a podčiarkne jedinečnosť spoločne strávených chvíľ. Spríjemnite si momenty pri varení vkusnou zásterou či funkčnou chňapkou s magnetom na zavesenie. Nezabudnite ani na detaily v podobe ozdobného obrusu a podsedákov, ktoré dodajú večeri pri sviečkach to pravé čaro. K dispozícii v e-shope od 5,27 €.
Brotex, francúzske prikrývky pre dvoch
Stačí sa len zachumlať a pohodový večer vo dvojici sa môže začať. Francúzske prikrývky od značky Brotex ponúknu každému z vás nielen hrejivé pohodlie, ale predovšetkým dostatok priestoru na ničím nerušené chvíle oddychu. Na nočné preťahovanie a nečakané odkrývanie tak môžete spokojne zabudnúť. Rozmery 200×200 cm, 220×200 cm, 220×220 cm, 240×220 cm či 240×200 cm sú dostatočne štedré na to, aby si každý našiel to svoje. Okrem viacerých veľkostí v ponuke nájdete aj rôzne typy prikrývok. Chceli by ste spálňu osviežiť? Stavte na lôžkoviny s Aloe Vera. Túžite dodať miestnosti viac pokoja a pohody? Zvoľte antistresový variant. Alebo patríte medzi zimomravcov, ktorí často spia aj pod niekoľkými vrstvami? Prikrývka Thermo je v tom prípade presne pre vás. Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek typ, z kvalitných lôžkovín Brotex budete nadšení. K dispozícii v e-shope www.brotex.sk od 64,18 €.
Brotex, posteľná bielizeň a dekoratívne obliečky na vankúše
Dodajte svojej spálni romantický nádych, ktorý spríjemní spoločné večery nielen na sviatok zamilovaných. V posteľnej bielizni od značky Brotex sa budete cítiť ako na obláčiku! Dôvodom je 100 % bavlnená tkanina v saténovej úprave, ktorá vyniká atlasovou väzbou a vysokou hustotou jemných priadzí. Posteľná bielizeň tak ponúka vyváženú kombináciu hebkosti, vzdušnosti a komfortu pri každom zaspávaní. Poteší aj jednoduchou údržbou – aj po opakovanom praní si zachováva svoj tvar, rýchlo schne a ľahko sa žehlí. Okrem praktických vlastností si lôžkoviny zamilujete aj vďaka originálnym dizajnom. A že je z čoho vyberať! Od prírodných vzorov Aria, Sarah pink, Jolie a Floreta až po minimalistický motív nekonečnej lásky s názvom Love. Nielen posteľnou bielizňou, ktorú si môžete zaobstarať od 57,55 €, však môžete spálňu zútulniť. K dispozícii sú aj dekoratívne obliečky na vankúše v rovnakom dizajne, ktoré si takisto zakúpite na stránkach www.brotex.sk od 8,35 €.
Brotex, vankúšiky v tvare srdca
Do spálne, obývačky alebo ako drobná dekorácia na lavicu v predsieni – vankúš v tvare srdca od značky Brotex decentne doladí akýkoľvek interiér. Vďaka romantickému dizajnu funguje ako nápaditý akcent, ktorý priestor nielen zútulní, ale zároveň mu dodá osobitý charakter. Uprednostňujete klasiku v podobe sýtočervenej farby, dávate prednosť elegantnej vínovej, alebo by ste radi miestnosť oživili skôr poetickými vzormi čipkových sŕdc či vidieckeho patchworku? Nech už si svoju domácnosť ozdobíte akýmkoľvek motívom, vankúš v tvare srdca sa ľahko stane obľúbeným doplnkom, ktorý vám bude robiť radosť nielen na Valentína. K dispozícii v e-shope od 4,18 €.
Informačný servis