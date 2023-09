Ako vybrať regálový systém pre vaše úspešné podnikanie

Správny výber regálového systému je pre podnikateľov dôležitým rozhodnutím. No napriek tomu existuje stále dosť spoločností, ktoré túto skutočnosť podceňujú. Včasnou konzultáciou s expertmi na intralogistiku a výberom ideálneho skladového riešenia šitého na mieru pritom ušetríte čas i peniaze a predídete prípadným sporom so stavebnými úradmi.

Regály sú základným stavebným prvkom všetkých skladov a logistických operácií. Preto správny výber regálového systému je kľúčovou investíciou do efektívneho skladovania a logistiky podniku. Môže vám maximalizovať skladový priestor, zlepšiť organizáciu, zvýšiť vašu produktivitu a znížiť náklady. Ak komplexné plánovanie skladu a jeho realizáciu navyše zveríte do rúk odborníkom na intralogistiku, predídete možným sporom so stavebnými úradmi pre chýbajúce povolenia. Tie sú totiž niekedy potrebné nielen pre samotnú halu, ale aj pre regály. Čo všetko treba zohľadniť pri ich voľbe?

Typ regálového systému

Pri výbere regálov je dôležité zabezpečiť niekoľko kľúčových faktorov. Jedným z nich je typ skladovaného tovaru a jeho charakteristiky, napríklad veľkosť, hmotnosť, citlivosť na poškodenie alebo krehkosť. Takisto je potrebné zohľadniť šírku a hĺbku skladu vzhľadom na skladovaný materiál. Regálové systémy musia byť schválené, aby efektívne využívali dostupný priestor a umožňovali rýchly prístup k tovaru.

Existuje mnoho typov regálových systémov ako napríklad statické alebo dynamické skladovanie paliet, statické alebo dynamické skladovanie drobných súčiastok či skladovanie dlhých tovarov a plošiny.

Nosnosť a stabilita

Regálový systém by mal mať dostatočnú nosnosť a stabilitu, aby uniesol váhu vášho tovaru. Preto je potrebné zohľadniť jeho hmotnosť a zabezpečiť regály, ktoré sú dostatočne pevné na jeho uskladnenie. Overte si, či regály spĺňajú príslušné bezpečnostné normy a majú certifikáty kvality. Dobrým príkladom je EN 15512-2020.

Prispôsobiteľnosť

Flexibilita a prispôsobiteľnosť regálového systému sú dôležité z hľadiska zmien potrieb vášho podniku. Regály by mali mať inteligentný a modulárny dizajn, ktorý umožňuje flexibilitu a prispôsobenie sa meniacim sa potrebám skladu. Pri výbere preto zvážte, či je možné regály ľahko modulovať v prípade zmien rozloženia skladu alebo rastu vašej firmy.

Kvalita materiálov

Kvalitatívne regálové systémy sú veľmi dôležité pre ich spoľahlivosť a dlhú životnosť. Regály by mali byť vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré sú odolné voči opotrebeniu, korózii a iným vonkajším vplyvom. Vyberte si preto regály, ktoré sú vyrobené z kvalitného oceľového materiálu s pružným povrchovým materiálom, aby sa zabezpečila ich trvanlivosť a odolnosť.

Bezpečnosť

Bezpečnosť je neodmysliteľnou súčasťou regálových systémov. Preto pred ich kúpou si overte, či spĺňajú bezpečnostné normy, majú ergonomický dizajn a všetky potrebné zábrany alebo ochranné prvky. Regály by mali byť navrhnuté tak, aby minimalizovali riziko pádu tovaru alebo nehôd pri manipulácii s nimi. Dôkladne preskúmajte bezpečnostné funkcie a požiadajte o referencie od výrobcu.

Údržba a servis

Vďaka pravidelnej údržbe a dôkladnému servisu dokáže regálový systém odolávať požiadavkám aj počas dlhšieho časového obdobia, preto ani tento faktor netreba pri výbere regálov podceniť.

Referencie a skúsenosti

Pri výbere regálového systému je užitočné pozrieť sa na referencie a skúsenosti iných firiem, ktoré používajú rovnaké regály. Skontrolujte si, či výrobca regálov má pozitívne recenzie od spokojných zákazníkov a či je overeným dodávateľom regálových systémov. Ak budete mať stále pochybnosti, neváhajte sa poradiť so skúsenými odborníkmi alebo konzultantmi v oblasti skladového riadenia, ktorí vám môžu poskytnúť odborné rady a odporúčania pri výbere toho najlepšieho pre vás.

Komplexné plánovanie skladov –kľúč k úspechu

Keďže sklad neplánujete každý deň, je vhodné zveriť túto činnosť exportom, ktorí zanalyzujú váš proces a na jeho základe vyvinú staticky aj hospodársky únosný regálový koncept. Váš vlastný koncept, ktorý už inde na svete nenájdete. Komplexné plánovanie skladov podľa individuálnych potrieb zákazníka realizuje tiež spoločnosť Jungheinrich, líder v oblasti skladových riešení, ktorá ponúka veľké množstvo rôznych regálových systémov šitých na mieru.

Prečo staviť na skúseného dodávateľa regálov

Regálové systémy od Jungheinrich sa vyznačujú výnimočnou kvalitou a inovatívnymi riešeniami. Spoločnosť neustále investuje do výskumu a vývoja, aby prinášala najnovšie technologické a dizajnové trendy na trh. Firma má za sebou viac ako 60 rokov odborných znalostí v oblasti regálov a intralogistiky. Ich regálové systémy sú inteligentne napojené na softvérové riešenia, čo umožňuje monitorovanie a optimalizáciu skladových procesov. S využitím automatizácie a robotiky je možné dosiahnuť ešte vyššiu efektivitu a presnosť v manipulácii s tovarom. Navyše tieto regálové systémy sú vyrobené z odolných materiálov a dodržiavajú najprísnejšie bezpečnostné normy a normy kvality, ako je napr. pečať kvality RAL. Regály sú testované tak, aby zvládli aj najnáročnejšie skladovacie podmienky a zároveň minimalizovali riziko poškodenia tovaru alebo pracovníkov.

Spokojní zákazníci hovoria

Nespochybniteľným dôkazom kvality regálových systémov od Jungheinrich sú spokojní zákazníci po celom svete. Napríklad spoločnosť Intercable využila komplexné skladové riešenie od tejto firmy a implementácia ich regálových systémov im výrazne zlepšila skladové operácie, organizáciu a tiež zvýšila produktivitu. Podobne spoločnosť Paul Lange Oslany uvádza, že rozšírené skladové priestory od Jungheinrich im umožňujú efektívne skladovanie a rýchlejšie spracovanie objednávok.

Ak chcete teda optimálne zabezpečiť skladový proces a rast vášho podnikania, investíciu do regálových systémov by ste určite nemali podceniť. Dôležité je, aby ste pri výbere regálového systému zvážili individuálne potreby vášho podnikania a skladovacieho priestoru.

