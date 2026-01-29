Ako ušetriť na poistení? Takto sa vyhnete najväčším chybám

Nechajte si však poradiť, aby ste nenarobili viacej škody ako úžitku. Tieto chyby vás totiž môžu stáť tisíce eur.
Konsolidačné opatrenia sa prejavujú v peňaženke každého z nás a domácnosti hľadajú možnosti, ako ušetriť. Hľadanie úspor aj v oblasti poistenia je preto prirodzené. Pri poistení je však dôležité pozerať sa nielen na výšku mesačnej platby, ale aj na ochranu, ktorú za ňu domácnosť reálne získava. Aj zdanlivo malá úspora na poistnom môže v rozhodujúcich momentoch znamenať výrazne nižšie poistné plnenie. Pri úprave poistenia sa radšej poraďte s odborníkom, ktorý vám pomôže nájsť vhodné riešenie, aby ste aj naďalej mali poistenie, ktoré dostatočne chráni váš život i majetok. Toto sú najčastejšie nepremyslené kroky:
1. Zrušenie poistenia s cieľom okamžitej úspory
Ide o jednoznačne najčastejšiu chybu. V zhoršenej ekonomickej situácii sa poistenie ocitná medzi prvými položkami, na ktorých sa dá ušetriť. Dôvod býva jednoduchý. Máte pocit, že poistné platíte, no jeho prínos nevidíte okamžite.
Krátkodobá úspora v podobe zrušeného poistenia ale znamená, prevziať na seba riziká, ktorých následky môžu byť v budúcnosti veľmi drahé.
Odporúčanie: Namiesto zrušenia poistenia ho upravte alebo dočasne optimalizujte. Úplné zrušenie by malo byť až poslednou možnosťou.
2. Znižovanie poistných súm bez zohľadnenia reálnych potrieb
Ďalšou veľmi častou chybou je zníženie poistných súm len preto, aby bolo poistenie lacnejšie. Na prvý pohľad ide o úsporu, v skutočnosti to znamená oslabenie ochrany v čase, keď ju potrebujeme najviac. Pár euro, ktoré ušetríte na poistnom, vám zníži krytie o tisícky.
Odporúčanie: Namiesto náhodného znižovania si nechajte prepočítať poistné sumy podľa vašej aktuálnej situácie a reálnych potrieb. Poistenie má chrániť, nie len vyzerať lacnejšie.
3. Výmena kvalitného poistenia za lacnú alternatívu
Klienti často pristupujú k zmene poistenia výlučne na základe ceny. Lacnejšie poistenie však môže znamenať viac výluk, nižšie poistné plnenia či obmedzené krytie diagnóz a poistných udalostí.
V tomto prípade vzniká riziko, že poistenie síce existuje, no v praxi nefunguje.
Odporúčanie: Pri dojednaní zmluvy si porovnajte aj rozsah krytia, nie len výšku poistného.
4. Neuhradenie poistného
Stáva sa, že pri finančných problémoch klienti prestanú platiť poistné a dúfajú, že sa to nejako vyrieši. V praxi však nastane situácia, že poistenie automaticky zanikne. Navyše, ak klient nepodá výpoveď, poisťovňa si môže uplatniť nárok na dvoj- až trojmesačné poistné.
Odporúčanie: Pri problémoch komunikujte včas. Po zániku poistenia je už často neskoro niečo meniť.
5. Neaktualizovanie poistenia pri zmene životnej situácie
Zmena práce, začiatok podnikania, narodenie detí, rozvod či nový úver zásadne menia finančné riziká. Napriek tomu veľa klientov poistenie roky nerieši, pretože sa obávajú jeho zdraženia. Výsledkom je poistenie, ktoré už nezodpovedá vašim reálnym potrebám.
Odporúčanie: Pri každej zásadnej životnej zmene si nechajte poistenie prepočítať. Môže sa stať, že pri podobnej cene získate lepšie krytie, prípadne modernejší produkt.
Odporúčania na záver
Najväčšie chyby v poistení vznikajú v období ekonomickej neistoty pri rýchlych rozhodnutiach pod finančným tlakom. O to dôležitejšie je rozhodovať sa na základe reálnych čísel a scenárov. Skutočný význam poistenia totiž spočíva v ochrane rodinných financií pred vysokými a nečakanými výdavkami.
Zdroj: Swiss Life Select
