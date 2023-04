Ako si vybrať štýlový model hodiniek? Pozrite si sprievodcu pre mužov!

Ak hľadáte dokonalé pánske hodinky, ktoré sa stanú kľúčovým doplnkom vášho outfitu a dokonale vyjadria váš štýl, ste na správnom mieste. Výber hodiniek ovplyvňuje niekoľko faktorov. V prvom rade váš osobný štýl, ďalej to, aké funkcie v hodinkách potrebujete a v neposlednom rade aj to, z akého materiálu by mali byť vyrobené. V tomto sprievodcovi pre mužov nájdete niekoľko tipov a rád, ako si vybrať štýlový model hodiniek presne pre vás.

Aký je váš osobný štýl?

Hneď v úvode je dôležité zistiť, aký je váš osobný štýl. Patríte medzi mužov, ktorých charakterizuje večná elegancia? V tom prípade by ste mali zvoliť pánske hodinky, ktoré sa hodia najlepšie k elegantnému oblečeniu ako košeľa, sako či elegantné pánske nohavice. Ak ste naopak ležérny typ, pri výbere hodiniek môžete zvoliť klasické hodinky s koženým remienkom alebo digitálne hodinky. Oboje sa skvele hodia k štýlu, ktorý tvoria džínsy, jednoduché tričká, pánske pulóvre či pohodlné tenisky. V prípade, že ste srdcom športovec a najčastejšie nosíte športové oblečenie ako tepláky, mikiny a športovú obuv, voľba je jasná. Zvoľte si hodinky pre športovcov s digitálnym ciferníkom. Práve váš osobný štýl je východiskovým bodom, ktorý vám pomôže s výberom správnych hodiniek. Poriadne zvážte, čo nosíte najčastejšie a čo z vyššie spomenutého vám je najbližšie.

Ktoré funkcie hodiniek sú pre vás dôležité?

Pri výbere hodiniek je dôležité zvážiť, aké funkcie sú pre vás najdôležitejšie, pretože v závislosti od vašich potrieb a preferencií môže byť niektorá funkcia dôležitejšia ako iná. V tomto kroku je tiež dôležité vychádzať z osobného štýlu. V prípade aktívnych športovcov, sú dôležité funkcie, ktoré nájdete predovšetkým v smart hodinkách. Tieto funkcie vám pomôžu zaznamenať športové aktivity a monitorovať vaše zdravie. Ak ste elegantný typ, hodinky pre vás väčšinou predstavujú len módny doplnok, kde sledujete čas. Preto hľadajte hodinky, ktoré nedisponujú množstvom funkcií, ale spĺňajú predovšetkým tú estetickú. U pánov s ležérnym osobným štýlom je najlepšou voľbou spojenie oboch vyššie spomenutých. Snažte sa nájsť balans, ktorý vám ponúkne to čo hľadáte.

Foto: eobuv.sk

Nezabudnite, že najdôležitejšími funkciami všeobecne sú presnosť a vodotesnosť. Tieto funkcie oceníte najmä pri cestovaní. Ak sa rozhodnete investovať do kvalitných hodiniek, určite si overte, či tieto požiadavky spĺňajú. Na Eobuv nájdete širokú ponuku rôznych pánskych doplnkov a okrem hodiniek či tašiek si môžete vybrať aj štýlový kufor na kolieskach, ktorý nesmie chýbať u žiadneho vášnivého cestovateľa.

Aký materiál pánskych hodiniek si vybrať?

Pri kúpe nových hodiniek by ste mali určite zvážiť aj typ materiálu, z ktorého sú ich jednotlivé časti vyrobené. Ak ste rozhodnutý investovať do kvalitných hodiniek, ktoré budú hodnotné aj po rokoch, stavte na zlato či striebro. V prípade, že hľadáte hodinky na bežné nosenie, dobrou voľbou sú hodinky s kvalitným koženým náramkom. Ten môžete farebne kombinovať napríklad s koženým pánskym opaskom.

