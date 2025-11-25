Ako prvý preslávil toto svetoznáme priezvisko. Zomrel Lorenzo Buffon, prastrýko Gianluigiho

Legendárny brankár Lorenzo Buffon zomrel vo veku 95 rokov. Správu o jeho smrti oznámila jeho jediná dcéra Patricia. O necelý mesiac by oslavoval ďalšie narodeniny.
Počas kariéry hral za oba milánske kluby – AC aj Inter. Obliekal si aj dresy Janova, Fiorentiny či Ivrey. Reprezentoval aj taliansky národný tím.
Päťkrát vyhral súťaž na Apeninskom polostrove, štyri razy s „rossoneri“ a raz s „nerazzurri“. Takisto ako Gianluigi Buffon hájil brankársky post.
Podľa jeho dcéry Buffon zomrel na náhlu zástavu srdca. Lorenzo má rodinné väzby s Gianluigim Buffonom – bol to jeho prastrýko.
Inter na svojom webe vyjadril smútok nad jeho úmrtím. Klubu pomohol k zisku ôsmeho titulu v Taliansku.
„S pôsobivou fyzickou prítomnosťou a výnimočnými zručnosťami medzi žrďami si Buffon pripísal aj 15 štartov za taliansky národný tím, vrátane dvoch vystúpení na majstrovstvách sveta v roku 1962,“ doplnil bývalý celok Milana Škriniara.