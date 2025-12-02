Ako prestať zbytočne preplácať energie: Firmy riešia cenu, no peniaze im unikajú inde - ROZHOVOR

Rozhovor s Michalom Vargončíkom, obchodným riaditeľom PPA POWER DS (člen skupiny PPA CONTROLL).
Filip Kováč
4 min. čítania
Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Firmy dnes sledujú každé euro. Pri energiách však často vidia len jednu položku – cenu za elektrinu v tendri. Obchodný riaditeľ PPA POWER DS (člen skupiny PPA CONTROLL) Michal Vargončík upozorňuje, že skutočné úspory sa často nenachádzajú v „stlačení“ ceny o pár eur za megawatthodinu, ale v tom, čo je schované v štruktúre spotreby a poplatkov.

Kde firmám najčastejšie unikajú peniaze

Keď sa PPA POWER DS pozrie na nového klienta, nezačína hneď cenou, ale profilom spotreby – teda tým, kedy a ako podnik elektrinu odoberá. Práve tam sa podľa Vargončíka ukrývajú tisíce eur ročne.

Medzi najčastejšie problémy patria:

  • nesprávne nastavená rezervovaná kapacita,
  • zbytočné poplatky za jalový odber,
  • špičky v odbere, keď ráno nabehne naraz celá výroba.

Pri jalovom odbere používa Vargončík jednoduchý obraz: kôň ťahajúci voz po koľajniciach predstavuje činný výkon – prácu, za ktorú reálne platíme. Keď voz vybočí z koľají, kôň sa nadre viac, no neurobí viac užitočnej práce. To je jalový výkon – energia, ktorú systém potrebuje, ale klientovi „nezarába“.

Najčastejšie sa tento problém objavuje vo výrobných fabrikách s veľkými motormi a točivými strojmi. Niektoré podniky ho majú odladený, no veľa z nich ani netuší, že časť faktúry tvorí práve jalový odber.

Obchodný riaditeľ PPA POWER DS Michal Vargončík počas rozhovoru pre SITA.
Obchodný riaditeľ PPA POWER DS Michal Vargončík počas rozhovoru pre SITA. Foto: SITA.

Dve cesty k úsporám: Produkt a správanie

Úspory podľa PPA POWER DS vznikajú na dvoch úrovniach:

1. Správne nastavený produkt

  • výber medzi fixným a spotovým produktom
  • zohľadnenie profilu spotreby – kedy má firma odberové špičky
  • posúdenie, do akej miery vstupuje cena elektriny do výslednej ceny výrobkov

Pri fixnom produkte má firma istotu – vie, s akou cenou bude počítať počas celého roka. Pri spotovom produkte zase sleduje trh, môže niekedy výrazne ušetriť, ale nesie aj riziko prudkého nárastu cien.

„Keď chcú mať klienti istotu a komodita výrazne vstupuje do ich výslednej ceny, fixný produkt býva bezpečnejšia voľba,“ hovorí Vargončík.

Dôležité je aj to, ako s rizikom pracuje samotný dodávateľ. PPA POWER DS zdôrazňuje, že pri fixnom produkte energiu pre klientov reálne nakupuje vopred – nejde teda o „papierový“ fix, ktorý je v skutočnosti založený na špekulácii na spotovom trhu.

2. Zmena správania pri odbere energie

  • rozfázovanie spúšťania veľkých technológií, aby nevznikali špičky o šiestej ráno
  • úprava rezervovanej kapacity podľa reálnej potreby
  • aktívne sledovanie cien pri spotovom produkte a prispôsobenie výroby

„Každý klient má v rukách páky, ktorými vie svoje účty ovplyvniť. My mu pomáhame najprv pochopiť, kde sú, a až potom nastavujeme produkt,“ dodáva.

Rýchle opatrenia s rýchlym efektom

Energetické projekty nemusia byť vždy o mesačných analýzach. V mnohých prípadoch stačia relatívne jednoduché zásahy, ktoré sa prejavia už na najbližších faktúrach.

Medzi takéto „rýchle víťazstvá“ patria:

  • korekcia rezervovanej kapacity,
  • analýza a zníženie špičiek v odbere,
  • inštalácia kompenzačných rozvádzačov na jalový odber.

Vargončík spomína príklad potravinárskej firmy, ktorá pôvodne riešila len cenu komodity. Stačilo pozrieť na faktúru a bolo jasné, že má výrazný jalový odber. Riešenie – kompenzačný rozvádzač – vedeli dodať v priebehu niekoľkých týždňov. Fotovoltika či bateriové úložiská prišli na rad až potom, keď boli „základy“ v poriadku.

Ako si vybrať energetického partnera

Ak by si mal majiteľ fabriky vyberať partnera pre energie, podľa Vargončíka by sa nemal pozerať len na to, kto ponúkne najnižšiu cenu v tendri.

Kľúčové sú:

  • stabilita a história firmy na trhu,
  • referencie a reálne príbehy klientov,
  • technické know-how v energetike a elektrotechnike,
  • schopnosť pripraviť riešenie na mieru a zostať pri ňom aj v servisnej fáze,
  • férový, obojstranne výhodný prístup.

Energia nie je len číslo v tendri

Skúsenosť PPA POWER DS ukazuje, že najväčšie úspory nevznikajú pri porovnávaní dvoch čísiel v Exceli, ale pri pochopení toho, ako firma energie skutočne využíva. Optimalizácia rezervovanej kapacity, eliminácia jalového odberu, rozumné nastavenie produktu a zmena správania pri odbere – práve tu sa rozhoduje, či podnik energie len „nakupuje“, alebo ich aktívne manažuje.

Čo v rozhovore zaznelo:

  • prečo firmy často zbytočne preplácajú energie, hoci v tendri dosiahnu „dobrú cenu“
  • čo je to profil spotreby a prečo je dôležité vedieť, kedy a ako firma elektrinu odoberá
  • kde najčastejšie unikajú peniaze – rezervovaná kapacita, špičky v odbere a jalový odber
  • čo presne znamená jalový výkon a ako dokáže priemyselnému podniku potichu zvyšovať faktúry
  • aký je rozdiel medzi fixným a spotovým produktom a kedy dáva väčší zmysel istota vs. sledovanie trhu
  • aké rýchle opatrenia môžu priniesť úspory už na najbližších faktúrach (úprava kapacity, špičky, kompenzačný rozvádzač)
  • ako pristupuje PPA POWER DS k riadeniu rizika pri fixných produktoch a prečo energiu reálne nakupuje vopred
  • podľa čoho si vyberať energetického partnera, aby to nebola len jednorazová „lacná ponuka“, ale dlhodobá spolupráca so servisom a know-how
Podcast Má to Filipa si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Spotify icon Apple podcast icon Youtube Music icon
Viac k osobe: Michal Vargončík
Firmy a inštitúcie: PPA CONTROLL
Okruhy tém: Ceny energií Energie Rozhovory
Podcast: Video podcast Má to Filipa
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk