Ako prestať zbytočne preplácať energie: Firmy riešia cenu, no peniaze im unikajú inde - ROZHOVOR

Firmy dnes sledujú každé euro. Pri energiách však často vidia len jednu položku – cenu za elektrinu v tendri. Obchodný riaditeľ PPA POWER DS (člen skupiny PPA CONTROLL) Michal Vargončík upozorňuje, že skutočné úspory sa často nenachádzajú v „stlačení“ ceny o pár eur za megawatthodinu, ale v tom, čo je schované v štruktúre spotreby a poplatkov.
Kde firmám najčastejšie unikajú peniaze
Keď sa PPA POWER DS pozrie na nového klienta, nezačína hneď cenou, ale profilom spotreby – teda tým, kedy a ako podnik elektrinu odoberá. Práve tam sa podľa Vargončíka ukrývajú tisíce eur ročne.
Medzi najčastejšie problémy patria:
- nesprávne nastavená rezervovaná kapacita,
- zbytočné poplatky za jalový odber,
- špičky v odbere, keď ráno nabehne naraz celá výroba.
Pri jalovom odbere používa Vargončík jednoduchý obraz: kôň ťahajúci voz po koľajniciach predstavuje činný výkon – prácu, za ktorú reálne platíme. Keď voz vybočí z koľají, kôň sa nadre viac, no neurobí viac užitočnej práce. To je jalový výkon – energia, ktorú systém potrebuje, ale klientovi „nezarába“.
Najčastejšie sa tento problém objavuje vo výrobných fabrikách s veľkými motormi a točivými strojmi. Niektoré podniky ho majú odladený, no veľa z nich ani netuší, že časť faktúry tvorí práve jalový odber.
Dve cesty k úsporám: Produkt a správanie
Úspory podľa PPA POWER DS vznikajú na dvoch úrovniach:
1. Správne nastavený produkt
- výber medzi fixným a spotovým produktom
- zohľadnenie profilu spotreby – kedy má firma odberové špičky
- posúdenie, do akej miery vstupuje cena elektriny do výslednej ceny výrobkov
Pri fixnom produkte má firma istotu – vie, s akou cenou bude počítať počas celého roka. Pri spotovom produkte zase sleduje trh, môže niekedy výrazne ušetriť, ale nesie aj riziko prudkého nárastu cien.
„Keď chcú mať klienti istotu a komodita výrazne vstupuje do ich výslednej ceny, fixný produkt býva bezpečnejšia voľba,“ hovorí Vargončík.
Dôležité je aj to, ako s rizikom pracuje samotný dodávateľ. PPA POWER DS zdôrazňuje, že pri fixnom produkte energiu pre klientov reálne nakupuje vopred – nejde teda o „papierový“ fix, ktorý je v skutočnosti založený na špekulácii na spotovom trhu.
2. Zmena správania pri odbere energie
- rozfázovanie spúšťania veľkých technológií, aby nevznikali špičky o šiestej ráno
- úprava rezervovanej kapacity podľa reálnej potreby
- aktívne sledovanie cien pri spotovom produkte a prispôsobenie výroby
„Každý klient má v rukách páky, ktorými vie svoje účty ovplyvniť. My mu pomáhame najprv pochopiť, kde sú, a až potom nastavujeme produkt,“ dodáva.
Rýchle opatrenia s rýchlym efektom
Energetické projekty nemusia byť vždy o mesačných analýzach. V mnohých prípadoch stačia relatívne jednoduché zásahy, ktoré sa prejavia už na najbližších faktúrach.
Medzi takéto „rýchle víťazstvá“ patria:
- korekcia rezervovanej kapacity,
- analýza a zníženie špičiek v odbere,
- inštalácia kompenzačných rozvádzačov na jalový odber.
Vargončík spomína príklad potravinárskej firmy, ktorá pôvodne riešila len cenu komodity. Stačilo pozrieť na faktúru a bolo jasné, že má výrazný jalový odber. Riešenie – kompenzačný rozvádzač – vedeli dodať v priebehu niekoľkých týždňov. Fotovoltika či bateriové úložiská prišli na rad až potom, keď boli „základy“ v poriadku.
Ako si vybrať energetického partnera
Ak by si mal majiteľ fabriky vyberať partnera pre energie, podľa Vargončíka by sa nemal pozerať len na to, kto ponúkne najnižšiu cenu v tendri.
Kľúčové sú:
- stabilita a história firmy na trhu,
- referencie a reálne príbehy klientov,
- technické know-how v energetike a elektrotechnike,
- schopnosť pripraviť riešenie na mieru a zostať pri ňom aj v servisnej fáze,
- férový, obojstranne výhodný prístup.
Energia nie je len číslo v tendri
Skúsenosť PPA POWER DS ukazuje, že najväčšie úspory nevznikajú pri porovnávaní dvoch čísiel v Exceli, ale pri pochopení toho, ako firma energie skutočne využíva. Optimalizácia rezervovanej kapacity, eliminácia jalového odberu, rozumné nastavenie produktu a zmena správania pri odbere – práve tu sa rozhoduje, či podnik energie len „nakupuje“, alebo ich aktívne manažuje.
Čo v rozhovore zaznelo:
- prečo firmy často zbytočne preplácajú energie, hoci v tendri dosiahnu „dobrú cenu“
- čo je to profil spotreby a prečo je dôležité vedieť, kedy a ako firma elektrinu odoberá
- kde najčastejšie unikajú peniaze – rezervovaná kapacita, špičky v odbere a jalový odber
- čo presne znamená jalový výkon a ako dokáže priemyselnému podniku potichu zvyšovať faktúry
- aký je rozdiel medzi fixným a spotovým produktom a kedy dáva väčší zmysel istota vs. sledovanie trhu
- aké rýchle opatrenia môžu priniesť úspory už na najbližších faktúrach (úprava kapacity, špičky, kompenzačný rozvádzač)
- ako pristupuje PPA POWER DS k riadeniu rizika pri fixných produktoch a prečo energiu reálne nakupuje vopred
- podľa čoho si vyberať energetického partnera, aby to nebola len jednorazová „lacná ponuka“, ale dlhodobá spolupráca so servisom a know-how