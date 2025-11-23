Ako zastaviť proces starnutia

Účinným spôsobom ochrany pred starnutím je podľa celoeurópskej štúdie učenie sa cudzích jazykov. Informuje o tom web Euronews.
Štúdie sa zúčastnilo viac ako 80-tisíc ľudí vo veku 51 až 90 rokov z 27 európskych krajín. Podľa zistení publikovaných v časopise Nature ľudia, ktorí ovládali iba jeden jazyk, mali väčšiu pravdepodobnosť zrýchleného starnutia.
S každým ďalším cudzím jazykom sa starnutie ľudí viac oneskoruje napriek akýmkoľvek sociálnym rozdielom medzi nimi. „Každý ďalší jazyk poskytuje merateľnú ochranu,“ povedal pre Euronews spoluautor štúdie a neurovedec z Trinity College Dublin Agustín Ibáñez.
„Viacjazyčnosť posilňuje sociálnu prepojenosť, kultúrnu príslušnosť a možno aj emocionálnu reguláciu. Tieto skúsenosti znižujú stres a podporujú kardiovaskulárne, metabolické a imunitné zdravie,“ povedal Ibáñez.
Aj predchádzajúce štúdie spájali dvojjazyčnosť s pomalším starnutím, ale zúčastňovali sa ich menšie skupiny ľudí. Nová štúdia poskytuje oveľa širší pohľad na to, ako môže viacjazyčnosť pozitívne ovplyvniť celkové zdravie a starnutie, poznamenal Ibáñez.