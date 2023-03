Ako kombinovať pánske snehule? Pozrite si 3 návrhy outfitov

Ako nosiť pánske snehule v kombinácii so športovým oblečením?

Výhodou pánskych snehúľ je to, že ich môžete kombinovať s rôznym oblečením. Pokiaľ sa chystáte na lyžovačku alebo plánujete vykonávať iný zimný šport, potom je dôležité zvoliť správny outfit, ktorý vám umožní pohodlne sa hýbať. V tomto prípade je potrebné tiež zvoliť správnu obuv. Pánske snehule sú tou najlepšou voľbou, keďže sú funkčné, zabezpečia dostatočnú tepelnú izoláciu a ochránia pred vlhkosťou. Kombinovať ich môžete s funkčnými nohavicami, bundou, čiapkou a termo oblečením. Nezabúdajte ani na vhodné materiály, ktoré vás musia udržať po celý čas v teple a suchu. To sa týka aj výberu pánskych snehúľ. Tie môžu byť vyrobené z textilu, ale aj prírodnej kože. K športovému oblečeniu však odporúčame zvoliť pánske snehule s hrubou gumovou podrážkou, aby boli vhodné a odolné aj pri vykonávaní zimných športov. Pokiaľ chcete byť na svahu viditeľnejší, zvoľte oblečenie vo výrazných reflexných farbách..

Sú pánske snehule vhodné aj na bežný deň?

Pánske snehule majú mnoho využití, a preto ich pokojne môžete nosiť aj na bežný deň. Na bežné nosenie odporúčame zvoliť stále funkčné, no zároveň o čosi viac štýlovejšie pánske snehule. To znamená, že nemusíte siahať po topánkach s hrubou podrážkou, aby sa hodili aj na prechádzku po meste. Zvoliť v tomto prípade môžete napríklad svetlú košeľu a sveter, tmavé džínsy a doplniť ich o tmavé pánske snehule. Farba pánskych snehúľ je dôležitým prvkom zimného outfitu a musí byť zohľadnená aj pri výbere oblečenia. Ak siahnete po svetlejších snehuliach, môžete ich skombinovať s tmavšími farbami ako napríklad hnedou, čiernou alebo tmavomodrou. Naopak, tmavé snehule si lepšie sadnú k svetlejším farbám ako napríklad bielej alebo sivej. Nezabúdajte ani na doplnky, ako napríklad šiltovku alebo zimnú čiapku. Outfit, samozrejme, doplňte aj o pohodlnú zimnú bundu. Aby pánske snehule vyzerali dobre v kombinácii s akýmkoľvek outfitom, je potrebné sa o nich adekvátne starať. Preto odporúčame topánky pravidelne čistiť a impregnovať, aby boli chránené pred vlhkosťou a špinou.

Foto: Modivo

Ako by vyzerali pánske snehule s elegantným oblečením?

Aj napriek tomu, že to znie veľmi nezvyčajne, pánske snehule môžete kombinovať aj s elegantným oblečením. Dôležité je však zvoliť správny typ pánskych snehúľ. V tomto prípade odporúčame zvoliť kožené pánske snehule v tmavých odtieňoch. Takúto obuv následne môžete skombinovať napríklad s klasickými čiernymi nohavicami, bielou košeľou a čiernym dlhým kabátom. Čierne kožené pánske snehule môžu byť tiež doplnené o rôzne detaily a jemne vyššiu podrážku. Bez ohľadu na to, k akému outfitu pánske snehule zvolíte, vždy myslíte na to, aby ste nosili správnu veľkosť topánok. Nekomfortné topánky vám budú spôsobovať bolesť a horšiu stabilitu na akomkoľvek povrchu. Topánky by vám vždy mali správne sedieť a tým vám umožnia aj bezpečnú chôdzu po snehu. Na MODIVO nájdete širokú ponuku oblečenia, obuvi aj doplnkov, a to od pánskych snehúľ až po detské overaly na zimu. Vyberte si aj vy svoj pár pánskych snehúľ a využite zľavy na MODIVO ešte dnes.

