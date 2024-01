Ako je na tom legendárny „Schumi“? Jeho zdravotný stav držia v tajnosti, ale vraj je už schopný sedieť pri stole

Bývalý britský pretekár motoristickej formuly 1 Johnny Herbert priznal, že v paddocku F1 sa veľa hovorí o Nemcovi Michaelovi Schumacherovi, ktorého zdravotný stav je už dekádu zahalený rúškom tajomstva.

Ako referuje web sportowefakty.wp.pl, momentálne expert televíznej stanice Sky Sports tvrdí, že sa o „Schumim“ dozvedel viaceré informácie, no netuší, či sa zakladajú na pravde.

Špekulácií je mnoho

„Mám len správy z druhej ruky. Od viacerých ľudí som sa však dozvedel, že Michael je schopný pri večeri sedieť pri stole, no neviem, či je to pravda,“ povedal Herbert, ktorý bol v polovici 90. rokov minulého storočia tímovým kolegom Schumachera v Benettone.

„Viem čítať len medzi riadkami. Od rodiny sme toho veľa nepočuli a je to pochopiteľné. Pre Michaela a jeho blízkych bolo zachovanie súkromia vždy veľmi dôležité. Podrobnosti zo svojho života držali v tajnosti. V tomto ohľade sa nič nezmenilo, je to tak, odkedy Schumacher začínal v F1,“ dodal Herbert.

Početné mediálne špekulácie o zdravotnom stave bývalého pilota Ferrari vyplývajú z toho, že Corinna Schumacherová sa rozhodla neprezradiť, ako sa jej manžel cíti. Známe je len to, že „Schumi“ sa šesť mesiacov po nehode prebudil z kómy.

V posledných rokoch sa liečil aj na súkromných klinikách vo Švajčiarsku a Francúzsku, kde sa využívali experimentálne terapie pomocou kmeňových buniek.

Pokrok nie je veľký, ak je

„Nemyslím si, že sa veci vyvinú tak, ako by si mnohí z nás, milióny Michaelových fanúšikov po celom svete, želali. Aj jeho rodina by bola rada, keby sa to všetko pohlo pozitívnym smerom. Fanúšikovia tiež. Keďže však nemáme žiadne informácie, môžeme len špekulovať, že Michael nie je v stave, ktorý by mu umožnil znovu nabrať plnú silu. Podľa môjho názoru, a to musím zdôrazniť, pretože nemáme žiadne informácie od rodiny, je Michael s najväčšou pravdepodobnosťou v stave, v akom bol bezprostredne po nehode. Zdá sa, že tam nie je veľký pokrok, ak vôbec nejaký,“ poznamenal Herbert.

Michael Schumacher sa neobjavil na verejnosti od nešťastnej lyžovačky z 29. decembra 2013 vo francúzskom Méribeli, pri ktorej si po páde hlavou na kameň poranil mozog aj napriek tomu, že na sebe mal ochrannú prilbu.

Michael Schumacher bol súčasťou seriálu MS F1 v rokoch 1991 až 2006 a 2010 až 2012. Získal sedem majstrovských titulov (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) a zaznamenal 91 víťazstiev v jednotlivých pretekoch.