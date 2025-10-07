Aké tajomstvá niesol nacistický zločinec Göring a čo hľadali psychiatri v jeho mysli?

Namiesto toho však objavil niečo, čo nečakal – ľudskú tvár zla, schopnú očariť, manipulovať a vytvárať zvláštne priateľstvá.
Tento fascinujúci príbeh na hranici histórie, psychológie a thrilleru vás prinúti položiť si otázku: bolo zlo výnimočné, alebo až desivo obyčajné?
Odpoveď nájdete v knihe Göring a psychiater – Osudové stretnutia s nacistickým zločincom.
Hermann Göring bol ríšsky maršal, muž s megalomanskými maniermi, ktorý do luxemburského detenčného centra prišiel s kuframi plnými šperkov, hodvábu a cigár. Jeho charizma a schopnosť manipulovať fascinovali nielen politikov, ale aj tých, ktorí mali strážiť jeho psychický stav.
Douglas M. Kelley bol americký armádny psychiater, ktorý videl v nacistických zločincoch jedinečnú „vedeckú vzorku“. Chcel nájsť psychologickú črtu typickú pre diktátorov a masových vrahov. Namiesto odpovede sa však zaplietol do nebezpečného osobného vzťahu s Göringom, ktorý naňho hlboko zapôsobil.
Táto dynamika – lekár a pacient, vedec a zločinec, človek a monštrum – tvorí jadro vynikajúcej knihy.
Pátranie po podstate zla
Kelley začína svoje pozorovania pragmaticky. Zbiera dáta, testuje, analyzuje. No čím viac času trávi s Göringom, tým viac sa hranice profesionálneho vzťahu rozplývajú. Zlo, ktoré by malo byť odpudivé, sa ukazuje ako kultivované, charizmatické a dokonca očarujúce.
Göring sa stáva Kelleyho „výskumným vzorom“, ale aj človekom, s ktorým diskutuje o politike, vojne, dokonca o osobnom živote. A práve v tom spočíva napätie – dokáže psychiater udržať profesionálny odstup? A čo ak spozná, že zlo nie je výsledkom psychickej poruchy, ale obyčajných ľudských čŕt, ktoré v istých okolnostiach prerastú do monštruóznych činov?
Kniha zaujme nielen historikov, ale aj bežných čitateľov, najmä vďaka napätiu, ide takmer o psychologický triler, ktorý však stojí na reálnych faktoch. Je to tak trochu rontgenový pohľad do mysle zla a zvrátenosti. Niekoho šokuje a zaskočí, iných fascinuje.
Göring a psychiater je psychologická sonda do mysle zločincov, otázka na hranici vedy, etiky a filozofie: čo robí zo „zvyčajných ľudí“ architektov genocídy? Jack El-Hai píše pútavo, s dôrazom na detail a pritom nešetrí napätím, ktoré pripomína detektívku. Ak chcete nazrieť na Norimberské procesy z inej perspektívy, kde sa stretáva luxus, zlo, psychológia a ľudská slabosť, táto kniha je pre vás.
Z anglického originálu The Nazi and the Psychiatrist (PublicAffairs, an imprint of Basic Books Group, a division of Hachette Book Group, Inc., New York 2013) preložila Zuzana Smolinská.
Milan Buno, knižný publicista
