Aké sú možnosti financovania rastúcich firiem?

V stredu 12. marca 2025 sa uskutoční konferencia o Alternatívnom financovaní rastúcich firiem, ktorá prinesie aktuálnu diskusiu o investovaní kapitálu do už rozbehnutých firiem, ale aj do start-upov.

Súčasťou konferencie je vystúpenie tvorcov úspešného podcastu Bruselský diktát Ondřeja Houska a Michala Půra. Priblížia výzvy EÚ v oblasti konkurencieschopnosti a zákulisie diania v EÚ pri diskusii o spoločnom kapitálovom trhu. Na konferencii budú diskutovať aj úspešní podnikatelia, ktorí do svojich firiem pustili investorov. Aké to malo pre nich dopady, čo im to prinieslo a čo museli vo firmách zmeniť?

V jednotlivých paneloch sa predstavia aj odborníci na investovanie, private equity, či venture kapitál. Poradcovia a konzultanti vysvetlia aké sú očakávania investorov od majiteľov firiem. Reč bude aj o jednotnom kapitálovom trhu, či ho vôbec potrebujeme. Celý program nájdete tu.

Na konferencii vystúpi napríklad zakladateľ Webglobu Igor Strečko, úspešní inovatívni podnikatelia Michal Šula z Terratica a Andrej Dula z Rezzteku®, z jedinej slovenskej firmy, ktorá má licenciu s NHL.

Konferenciu je možné sledovať naživo: 12. marec 2025, 15:30 – 20:00

Livestream Linkedin:

https://www.linkedin.com/events/konferenciaalternat-vnefinancov7304885138335694848/theater/

Livestream YouTube:

